Samsung, подвинься. В Россию пришли умные часы Xiaomi дешевле 9000 рублей

Компания Xiaomi официально начала продавать в России умные часы Mi Watch в круглом корпусе, оснащенные дисплеем 1,39 дюйма и датчиком кислорода в крови.

Mi Watch. Фото: Xiaomi

Стоимость новинки на сайте производителя составляет 8990 рублей.

Разрешение дисплея составляет 454x454 пикселя, поддерживается режим Always On. Часы способны отслеживать более сотни различных активностей в режиме тренировки, измеряют пульс, уровень SpO2 и подсчитывают количество израсходованных калорий, заключены в водонепроницаемый корпус (5 атм).

Аккумулятор емкостью 420 мАч позволяет Xiaomi Mi Watch работать в стандартном режиме ожидания до 16 дней, в режиме тренировки - до 50 часов. Также пользователь может установить один из более чем 100 циферблатов. Часы совместимы со смартфонами на базе Android 4.0 или iOS 10 и более новых версий.

Конкурировать новинке придется, по всей видимости, с Samsung Galaxy Watch Active и Huawei Watch GT 2e. Их роднят отсутствие NFC и схожая цена.