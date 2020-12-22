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Samsung, подвинься. В Россию пришли умные часы Xiaomi дешевле 9000 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
22.12.2020,  
15:12
Mi Watch. Фото: Xiaomi Mi Watch. Фото: Xiaomi
Mi Watch. Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально начала продавать в России умные часы Mi Watch в круглом корпусе, оснащенные дисплеем 1,39 дюйма и датчиком кислорода в крови.

Mi Watch. Фото: Xiaomi

Стоимость новинки на сайте производителя составляет 8990 рублей.

Разрешение дисплея составляет 454x454 пикселя, поддерживается режим Always On. Часы способны отслеживать более сотни различных активностей в режиме тренировки, измеряют пульс, уровень SpO2 и подсчитывают количество израсходованных калорий, заключены в водонепроницаемый корпус (5 атм).

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Аккумулятор емкостью 420 мАч позволяет Xiaomi Mi Watch работать в стандартном режиме ожидания до 16 дней, в режиме тренировки - до 50 часов. Также пользователь может установить один из более чем 100 циферблатов. Часы совместимы со смартфонами на базе Android 4.0 или iOS 10 и более новых версий.

Конкурировать новинке придется, по всей видимости, с Samsung Galaxy Watch Active и Huawei Watch GT 2e. Их роднят отсутствие NFC и схожая цена.

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