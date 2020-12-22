В Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год

Власти Турции запретили массовые развлекательные программы в отелях на Новый год. Соответствующая информация 21 декабря появилась на официальном сайте МВД республики. В сообщении особо подчеркивается, что запрет распространяется на мероприятия с ведущими и музыкой в отелях и ресторанах при них.

Напомним, в середине декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа из-за пандемии COVID-19. Карантин "выходного дня" распространится и на Новый год. Жесткие ограничения будут действовать в стране до пяти утра 4 января. Это связано с третьей волной коронавирусной инфекции.

Ранее "Российская газета" писала, что запрет на выход из дома и другие карантинные меры предусмотрены только для жителей республики - на иностранных туристов они распространяться не будут.