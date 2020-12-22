Постановление правительства Ярославской области от 22 декабря 2020 года № 975-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей" изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 1.23 следующего содержания;

"1.23. Торговым, торгово-развлекательным центрам (комплексам) до 15.01.2021 запретить допуск в свои помещения детей до 14 лет без сопровождения взрослых.".

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Правительства области Д.А.Степаненко







