Гинер высказался об увольнении главного тренера ЦСКА Ганчаренко

Гинер отметил, что на данный момент Ганчаренко остается наставником команды, но что будет в будущем - он не знает. "Ганчаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет", - сказал Гинер "Спорт-Экспрессу".

Президент ЦСКА признался, что не знает, доработает ли наставник до конца нынешнего сезона. Это решение будет принимать совет директоров. В то же время Евгений Гинер отметил, что ему нравится стиль игры команды. "Мне нравится. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол", - считает он.

ЦСКА завершил осеннюю часть чемпионата России на втором месте, отставание от "Зенита" составило четыре очка. При этом команда неудачно выступила в Лиге Европы, заняв в своей группе лишь четвертое место.