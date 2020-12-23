Новости

В центре Москвы найдено тело женщины 08:55
Неизвестный убил трех жандармов на юге Франции 08:47
В тюменском селе погибли при пожаре оставшиеся без присмотра дети 08:34
Месси не ожидал превзойти рекорд Пеле 08:11
Площадь защитных лесов достигла 284,6 млн гектаров 08:00
Гинер высказался об увольнении главного тренера ЦСКА Ганчаренко 07:52
Трамп помиловал охранников, виновных в массовом убийстве мирных иракцев 07:49
Посольство РФ: Москва призывает США продлить ДСНВ на благо всего мира 07:41
Переговоры между ЕС и Британией могут продлиться в 2021 году 07:25
В районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:11
В Израиле пройдут четвертые за два года досрочные парламентские выборы 06:59
Биолог: Закрытие границ не сдержит распространение новых версий вируса 06:57
В Забайкалье ввели новые ограничения на новогодние праздники 06:33
Филиппины запретят авиарейсы из Великобритании 06:31
Врачи: Подарок может стать источником распространения COVID-19 06:26
В Южной Корее ограничили работу птицеферм 05:56
В Якутии запустили устойчивый к морозам ветродизельный комплекс 05:39
Байдену передадут аккаунт президента США в Twitter без подписчиков 05:26
Биолог оценила новый штамм коронавируса 05:04
В Хорватии из-за коронавируса запретили передвижение по стране 04:54
В Приамурье врачи извлекли иголку из сердца мужчины 04:43
Трамп не подписал закон об экономической помощи во время пандемии 04:33
В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2" 04:23
В США пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу 03:40
В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 07:52
Рубрика: Спорт

Гинер высказался об увольнении главного тренера ЦСКА Ганчаренко

Текст: Максим Домчев
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер высказался о возможном увольнении главного тренера команды.

Гинер отметил, что на данный момент Ганчаренко остается наставником команды, но что будет в будущем - он не знает. "Ганчаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет", - сказал Гинер "Спорт-Экспрессу".

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ

Президент ЦСКА признался, что не знает, доработает ли наставник до конца нынешнего сезона. Это решение будет принимать совет директоров. В то же время Евгений Гинер отметил, что ему нравится стиль игры команды. "Мне нравится. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол", - считает он.

ЦСКА завершил осеннюю часть чемпионата России на втором месте, отставание от "Зенита" составило четыре очка. При этом команда неудачно выступила в Лиге Европы, заняв в своей группе лишь четвертое место.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Российская премьер-лига Чемпионат России по футболу 2020/2021 Лига Европы 2020/2021

Главное сегодня

В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2"
Биолог оценила новый штамм коронавируса
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"