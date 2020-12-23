Исследования вакцины "Cпутник V" будут идти в новом формате

Минздрав разрешил изменить формат пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В интервью РИА Новости он пояснил, что добровольцам больше не будут вводить плацебо, так как пандемия продолжается и важно защитить как можно больше людей. Гинцбург отметил, что выявил бы на данный момент всех получивших плацебо и привил, однако пока неизвестно, допустим ли такой вариант.

Хотя, по его словам, многие добровольцы обнаружили у себя плацебо с помощью анализа и самостоятельно прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составила 91,4%, при этом в отношении тяжелых случаев заболевания эффективность составила 100%. Побочные эффекты после вакцинации находятся в пределах нормы, препарат соответствует требованиям безопасности.

До новогодних праздников центр Гамалеи обещает завершить испытания вакцины на пациентах старших возрастов. И уже после праздников получить прививку смогут люди в возрасте 60+.