Службе внешней разведки - 100 лет

У меня было твердое убеждение: секрет хранится столько-то определенных конкретным сроком лет, а уж дальше он выплывает на свет Божий.

На недавней встрече в Российском историческом обществе директор Службы внешней разведки России Сергей Евгеньевич Нарышкин это мнение убедительно опроверг. Я неловко заметил, что в начале года он одним махом раскрыл имена сразу семерых наших разведчиков-нелегалов. И директор объяснил, что "одним махом" здесь ни при чем. Выносятся соответствующие представления. Составляется список. И компетентные люди решают сложнейший вопрос с "рассекречиванием".

В разведке есть несколько железных правил. Во-первых, никогда не комментируется принадлежность или не принадлежность того или иного человека - россиянина или иностранца - к Службе. Во-вторых, если даже разведчик или агент ушли из жизни, рассказывать о них можно лишь с согласия родственников. Надо ли объяснять, что близкие, особенно иностранцы, на такое почти никогда не идут. И в-третьих, любое упоминание не только настоящих фамилий, а и псевдонимов дает чужой контрразведке какой-то шанс вычислить, кто скрывался под тем или иным именем. Ниточки из прошлого тянутся в настоящее. Надо думать о том, что живы многие агенты, десятилетия назад прекратившие сотрудничество, и их окружение. А случается, признался как-то разведчик, Герой Советского Союза, что дети, внуки прежних добровольных помощников по-прежнему готовы работать на нашу страну, хоть она сменила и государственный строй, и название - в знак симпатии, ради памяти об отцах и дедах.

Легендарный разведчик-генерал Юрий Иванович Дроздов, родившийся в Беларуси, рассказывал мне, что имена нескольких наших верных иностранных агентов, работавших в Скандинавии еще во времена Ивана Грозного, никогда и ни в коем случае не выплывут наружу. Зачем наводить тень на ныне живущих потомков тех славных родов, России хорошо послуживших.

Недавно ушедшего в свои 103 года Алексея Николаевича Ботяна, уроженца Западной Белоруссии, вывели из тени, присвоив ему в 2007-м звание Героя России. Хорошо известно о его военных подвигах, а вот о том, что делал разведчик-нелегал после войны, в каких странах и под какой легендой действовал, пока остается неизвестно.

Представление о некоторых событиях и персонажах истории здорово меняется после визита в Музей службы внешней разведки. Здесь четыре зала, несколько мемориальных досок, множество стендов, более 500 фотографий наших разведчиков и около 200 снимков зарубежных агентов. Меня поразил скромный снимок в последнем маленьком зале, на стеночке справа. На нем мой давний знакомый - дипломат, ровесник. Впрочем, теперь я уже намного старше, ибо человека этого нет в живых. Я и в мыслях не мог держать, что он из разведки. Всеобщий любимец, всегда приветливый, спешащий любому помочь. Он так здорово водил машину. Сообщение о его гибели в автокатастрофе ничего, кроме горькой боли, не вызвало. Как только занесло его в далекую страну, где все это случилось... И кто этот второй, на фото рядом? Короткий и недосказанный ответ на подписи к снимку: "Такой-то и такой-то погибли во время выполнения острого оперативного задания в (название страны), в ... году".

Даже наши ученые не знали, откуда поступали к ним секретные данные

Мой экскурсовод, старший офицер в отставке, интересуется:

- Знавали?

- Да. Не знал только, что он ваш сотрудник. А нельзя ли рассказать о нем? Светлый был парень.

- Сейчас нельзя.

- А когда можно?

- Боюсь, никогда. - Видя мое огорчение, успокаивает: - Ну, может, лет через 50. У нас такие сроки...

А вот до еще одного узнанного на фотографии удалось "добраться". Здесь, на музейном стенде, он в облачении важного церковника. Разгар Великой Отечественной, богослужение в старом русском городе, захваченном немцами...

Этот священнослужитель создал агентурную сеть, разоблачил шпионов абвера. Мы встретились с ним в 1997-м, а очерк о полковнике Иване Ивановиче Михееве вышел только в 2019 году после его смерти.

Исправно и педантично трудился на СССР ответственный работник одной из спецслужб министерства безопасности Германии. Затем он перебрался в Австрию. И фамилия приводится.

Но назвать его нельзя. Остались родственники в Австрии. Не подводить же их.

Десятилетиями собирал я материалы о советских "атомных разведчиках" и их иностранных агентах. Встречи, сотни страниц бесед, дюжина написанных книг, документальные кинофильмы. Кажется, все или почти все сказано. Но что это за фото: публика в ковбойских шляпах - рядом со стендами о нашей атомной разведке? Вглядываюсь в снимки. И если фамилии наших, российских разведчиков еще "о чем-то" говорят, то их агенты, порой со звонкими именами, кому они известны? Что же это значит? Лишь то, что секреты атомной бомбы добывали для Советов не только Герои России Моррис и Лона Коэны, немец Фукс, таинственный Персей, оказавшийся в конце концов американцем Холлом, но и другие.

На одном из стендов огромная фотография знаменитого ученого Юлия Борисовича Харитона. Снят он здесь, в музее, в окружении разведчиков, добывавших информацию об атомной бомбе. Когда Харитону попытались рассказать о роли разведки, регулярно снабжавшей наших ученых (и его в том числе) секретными материалами, Юлий Борисович произнес: "Позвольте вам не поверить". Тогда Харитону принесли досье. Оказалось, там и записка главного создателя советской атомной бомбы Курчатова, в которой он просил разрешения ознакомить самого Юлия Борисовича с секретной развединформацией. Харитон пролистал все досье: "Извините, огромное вам спасибо. Я-то полагал, что эти данные поступали к Курчатову из другой секретной лаборатории. А нам их давали уже на исполнение, на проработку".

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