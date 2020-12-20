20 декабря 2020 года отечественной внешней разведке - 100 лет.

Быть может, и сами представители этой профессии, вот уже век защищающие страну от внешних угроз, не ожидали, что событие вызовет такой интерес.

Вот почему в этот день мы предлагаем и читателям "Российской газеты", да и главным героям праздника, еще раз перелистать страницы наших публикаций - сегодняшних и давних. "Семнадцать мгновений разведки" - это семнадцать ее героев. 20 декабря, начиная с 8 утра, мы каждый час будем представлять тех, кто принес славу разведке и мир нашему дому.

Автор - журналист "РГ", писатель Николай Долгополов. Трижды лауреат литературной премии Службы внешней разведки РФ опубликовал свою первую статью о Рудольфе Абеле - Вильяме Фишере еще в июле 1993-го. И тема увлекла, возможно, превратившись и в тему жизни. Сотни и сотни статей. Пятнадцать книг, почти все изданные в молодогвардейской серии "Жизнь замечательных людей", многие из которых стали бестселлерами. Сценарии художественных и документальных фильмов. Роль эксперта на центральных телеканалах…

Но главное - искренняя любовь к своим героям, некоторых из которых именно Долгополов выводил из тени, открывал десятилетиями засекреченные подвиги, называл имена людей, чья жизнь проходила под грифом "Совершенно секретно". Наверное, в творчестве Долгополова есть нечто, что отличает его от других журналистов. Наш коллега - один из немногих, если не единственный литератор, который лично знал и знает своих героев, большинство из которых разведчики-нелегалы. Это Герои Советского Союза Геворк Вартанян и, обратите внимание на новое имя, Владимир Горовой, Герои России нелегалы Михаил Васенков, Алексей Козлов и Юрий Шевченко, атомный разведчик и Александр Феклисов. Ему открывал секреты командир нелегалов Юрий Дроздов. Упорный и многолетний поиск позволил раскрыть тайну гибели Николая Кузнецова. Некоторым материалам о символах нашей разведки пришлось томиться в блокноте Долгополова долгие годы. Таковы правила игры.

Но вот пришло время и первого мгновения.