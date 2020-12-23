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23.12.2020 02:22
Рубрика: Общество

Солнечная и морозная погода придет на смену снегопадам в Москве

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После затяжной ненастной погоды и снегопада синоптическая ситуация в центре европейской части России начнется меняться. Благодаря антициклону облаков на небе станет меньше, но при этом похолодает. В ночные часы столбики термометров опустятся ниже отметки -10 градусов.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"Очередное противостояние западного циклона и восточного антициклона приведет к тому, что циклоническое образование будет уходить на северо-восток европейской территории", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в ближайшие несколько дней в Москве выпадет очень много снега. "Высота снежного наста повысится на 12-15 сантиметров", - цитирует метеоролога РИА Новости. Осадки начнутся после обеда в четверг и начнут ослабевать в субботу. Температура воздуха в светлое время суток - от 0 до -2 градусов.

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