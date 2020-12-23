В столице отменили городскую программу страхования жилья

Москвичи, участвующие в городской программе страхования жилья, в декабрьских квитанциях не увидели соответствующей строки. Многие не придали этому значения, но оказалось, что снимать по несколько десятков рублей в месяц с них перестали совсем. В столичном департаменте городского имущества рассказали "РГ", что город решил отказаться от программы, и с будущего года москвичи будут страховать квартиры самостоятельно. Чем объясняется это нововведение?

Напомню, московской программе страхования жилья уже 25 лет - ее запустили еще в 1995 году, чтобы стимулировать горожан страховать свои квартиры от несчастных случаев и ЧП, включая пожары, взрывы, затопления и т.д. К страхованию тогда многие относились скептически, из-за чего в критических ситуациях оказывались один на один с бедой.

"За 25 лет успешной работы программа выполнила свою миссию: в столице сформировалась комплексная система страхования в жилищной сфере, - объяснили "РГ" в департаменте. - Теперь москвичи могут работать с профессионалами страхового рынка напрямую без посредника в лице города. Обязательства по действующим договорам, заключенным в рамках программы, будут исполнены в полном объеме". Однако у городской программы есть особенности, которые не встретить в обычных коммерческих страховках. Во-первых, низкая цена - с горожан брали по 1,96 рубля за квадратный метр в месяц. Можно было платить и раз в год, тогда получалось по 23,52 рубля с "квадрата". С "трешки" площадью 70 кв. м платеж за год составлял чуть меньше 1650 рублей. При наступлении страхового случая выплаты ограничивались 44 тысячами рублей за тот же "квадрат". Обычная коммерческая страховка при похожих условиях стоит минимум вдвое дороже - вариантов дешевле 4 тысяч рублей корреспондент "РГ" нашел немного.

Многие эксперты о закрытии городской программы сожалеют. Адвокат бюро "S&K Вертикаль" Александра Стирманова отмечает, что благодаря хорошо разработанному и прозрачному механизму она и смогла просуществовать четверть века. "Отмена программы существенно ухудшит положение собственников, речь, конечно же, о малообеспеченной категории населения, которые, помимо удорожания страхового продукта столкнутся с проблемой самостоятельного поиска и выбора страховой организации", - отмечает она.

Страховщики считают, что при отмене программы как минимум миллион московских семей останется без привычного способа защиты жилья. "Наличие полиса муниципального страхования являлось гарантией восстановления недвижимости в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Например, в 2019 году по возгоранию в квартире мы выплатили двум московским семьям почти 1 млн рублей. При этом сумма ежемесячного платежа за полис составляла всего 146 рублей, что в 6-7 раз ниже, чем в коммерческом страховании", - объяснили "РГ" в пресс-службе компании "АльфаСтрахование". Вместе с ней в городской программе участвуют еще четыре крупных страховщика.

В общей сложности за 25 лет в рамках программы было урегулировано более 205 тысяч страховых случаев, по которым пострадавшим выплатили почти 4 млрд рублей. "Так, в 2020 году страховое возмещение в размере 128 млн рублей получили 3129 семей", - рассказали "РГ" в департаменте горимущества. Сумма приличная, но лишь часть этих денег заплатили страховые, 15% от размера выплат брал на себя город.

За 25 лет было урегулировано 205 тысяч страховых случаев

Многие специалисты указывают, что одной из причин отмены программы могли стать крупные сборы страховых компаний на фоне куда меньших выплат. Да, москвичи в рамках добровольного страхования платили немного, но охват был огромным. Давайте посчитаем - только с миллиона квартир площадью 50 кв. м в год наберется почти 1,2 млрд платежей. При этом выплаты за все 25 лет не достигли и 4 млрд.

Как бы то ни было, многим москвичам теперь предстоит внимательно изучить страховой рынок, чтобы найти подходящую замену городской программе. Плюсы у коммерческих страховок, конечно, тоже есть - в них можно самому выбрать сумму страхового покрытия и расширить список страховых случаев. Например, застраховаться можно не только от пожара и соседского потопа, но и от ограбления. Но все это повысит и стоимость страховки.