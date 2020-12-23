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23.12.2020 11:12
Рубрика: Происшествия

С улиц Владивостока после циклона вывезли более тысячи тонн веток

Текст: Ольга Журман (Владивосток)

Ледяной циклон, вызвавший в Приморском крае чрезвычайную ситуацию в конце ноября, привел к поломке многих деревьев во Владивостоке. С улиц города было собрано более тысячи тонн сломанных веток и поваленных деревьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Ветки доставили на полигон "Приморского регионального оператора". Пока для хранения, весной их после измельчения планируется использовать как щепу. Она предотвращает выветривание земли и излишнее испарение влаги, не высушивает землю. Кроме того, опилки могут использоваться вместо угля на небольших котельных. впрочем, власти открыты для предложений по использованию измельченных веток.

Ранее председатель правительства Приморского края Вера Щербина сообщила, что ущерб зеленым насаждениям Владивостока от циклона предварительно оценивается в 700 миллионов рублей. Стихия повредила около 80 процентов зеленых насаждений города и часть из них не восстановится самостоятельно.

Напомним, 18-19 ноября на южные районы Приморья обрушился циклон, который принес с собой дождь, снег и ветер. Ледяной шторм оставил без энергоснабжения в 73 населенных пунктах около 180 тысяч человек, без тепла - 48 тысяч человек, без водоснабжения - 71 тысяча человек.

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