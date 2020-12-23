СМИ: Британия и ЕС близки к соглашению о торговой сделке

"Постразводное" соглашение между ЕС и Британией о свободной торговле, надежды на которое в последние месяцы и недели становились все более призрачными, похоже, все же обретает реальные очертания. По крайней мере, это следует из утечек, которые в среду, 23 декабря, появились в англоязычных СМИ.

Как подтвердили Reuters сразу три дипломатических источника в Брюсселе, достижение сделки уже настолько близко, что о ней могут объявить в ближайшие дни или даже часы. По данным агентства, Совет ЕС уже начал подготовку к процедуре реализации "любой сделки с 1 января", когда, как известно, заканчивается переходный период "брекзита". Якобы согласование многострадального соглашения, которое призвано облегчить условия выхода Британии из единого рынка ЕС и Таможенного союза, подошло к "финальной стадии".

Впрочем, официально ни британские власти, ни Еврокомиссия эту информацию пока не комментируют. Более того, источник в брюссельских кулуарах дал понять, "что все еще может пойти в противоположном направлении". Собеседник в британском правительстве также уточнил, что переговоры "еще не завершены".