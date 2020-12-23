Трамп помиловал охранников, виновных в массовом убийстве мирных иракцев

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером помиловал четырех охранников скандально известной охранной фирмы Blackwater, приговоренных к длительным срокам тюремного заключения за убийство 14 мирных жителей в Багдаде в 2007 году. Это массовое убийство вызвало большой международный резонанс и поставило вопрос о правомерности использования американских частных подрядчиков в зонах боевых действий.

Все четверо - Пол Слау, Эван Либерти, Дастин Херд и Николас Слаттен - входили в группу охранников, открывшую беспорядочный огонь из пулеметов и гранатометов по толпе безоружных людей на площади Нисур в Багдаде. В 2014 году Слау, Либерти и Херд были признаны виновными по 13 пунктам обвинений в непредумышленном убийстве и 17 пунктам обвинений в покушении на непредумышленное убийство. Слаттен, снайпер этой группы, первым открывший огонь, был признан виновным в убийстве первой степени. Слаттен был приговорен к пожизненному заключению, Слау, Либерти и Херд получили по 30 лет тюремного заключения, сообщает Guardian.

После вынесения приговора прокуратура США заявила о том, что "огромное количество ненужных человеческих потерь и страданий, связанных с преступлением, совершенным 16 сентября 2007 года, ошеломляет". Прокуратура утверждала, что хорошо вооруженный конвой "Ворон 23" компании Blackwater совершил неспровоцированное нападение с применением снайперского огня, пулеметов и гранатометов. Адвокаты защиты утверждали, что их клиенты открыли ответный огонь после того, как иракские повстанцы устроили засаду. Правительство США между тем заявило в меморандуме, поданном после вынесения приговора, что никто из пострадавших не был повстанцем и не представлял никакой угрозы для конвоя.

В меморандуме также упоминалось заявление Дэвида Бослего, полковника армии США в отставке, который сказал, что "бойня была крайне чрезмерным применением силы и совершенно неуместна для организации, единственной задачей которой было обеспечение личной защиты кого-либо, кто находился в бронированном автомобиле". После вынесения приговора компания Blackwater, которая в 2011 году была продана новому владельцу и изменила название на Academi, заявила, что "испытывает облегчение от того, что система правосудия завершила расследование трагедии, произошедшей на площади Нисур в 2007 году".

Едва стало известно о помиловании, Брайан Хеберлиг, адвокат одного из четырех помилованных подсудимых по делу Blackwater, заявил, что "обвиняемые не заслуживали ни минуты нахождения в тюрьме". Помилование, отмечают эксперты, отразило очевидную готовность Трампа поставить под сомнение приговоры американской Фемиды в отношении действий военнослужащих и подрядчиков, причастных к актам насилия в отношении мирных жителей в зонах боевых действий. В ноябре прошлого года глава Белого дома помиловал бывшего офицера Пентагона, который должен был предстать перед судом за убийство афганца, подозреваемого в изготовлении бомб, и бывшего лейтенанта армии, признанного виновным в убийстве за то, что он приказал своим людям стрелять по трем афганцам.

Между тем

Всего во вторник, 22 декабря, Дональд Трамп помиловал 15 человек, в том числе двух лиц, признанных виновными во лжи ФБР во время расследования избирательной кампании президента США. Бывший советник президента Джордж Пападопулос и адвокат Алекс ван дер Цваан были среди тех, кого помиловал президент США.