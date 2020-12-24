Новости

В Москве девушка умерла после покушения во дворе 10:35
Телефонные аферисты заработали на россиянах 150 млрд рублей 10:23
Собянин предложил москвичам отправлять новогодние открытки 10:02
Стартап из Калифорнии представил электромобиль с дизайном в стиле неоретро 10:00
Ракова рассказала о работе горячей линии по COVID в новогодние праздники 09:51
Депутат ЛДПР выступил за приостановление авиасообщения со всеми странами 08:51
На Чукотке 31 декабря объявили нерабочим днем 08:25
Видео: Япония запустила первый беспилотный пассажирский поезд 08:07
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России 07:43
Аргентина закроет границу для нерезидентов 07:43
В комитете Госдумы по охране здоровья призвали встречать Новый год в кругу семьи 07:10
Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом ЧМ 06:53
В ДВФУ нейросеть научили писать стихи в стиле Маяковского 06:21
В Италии начался общенациональный карантин 06:18
В РАН назвали вакцинацию способом остановить мутацию коронавируса 06:18
В Конгрессе США намерены преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет 05:45
Уже 13-я префектура Японии заявила о вспышке птичьего гриппа 05:27
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов 05:02
Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников 04:40
Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и советника Стоуна 04:19
В Сингапуре подтвердили случай заражения британским штаммом коронавируса 04:13
Трамп выступил за назначение спецпрокурора для расследования итогов выборов 03:44
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году 03:44
На юго-западе Японии пропало рыболовецкое судно 03:01
Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем 02:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23 декабря 2020 года № 197-рг "О продлении ограничительных мероприятий и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 15.01.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг).

2. Продлить по 15.01.2021 действие подпункта 1.3 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2020 № 162-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2020 № 168-рг).

3. Приостановить в период с 03.01.2021 по 15.01.2021 с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания, за исключением обслуживания навынос без организации посадочных мест, доставки заказов, обслуживания в объектах дорожного (придорожного) сервиса, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций).

4. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 № 99-рг, от 02.07.2020 № 103-рг, от 15.07.2020 № 111-рг, от 24.07.2020 № 119-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 02.09.2020 № 141-рг, от 08.09.2020 № 143-рг) следующие изменения:

4.1. Подпункт 3.2 пункта 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"проведение спектаклей, концертов, представлений и иных культурных мероприятий с соблюдением требований социального дистанцирования при рассадке зрителей (участников мероприятий), нахождении их в холлах и фойе, за исключением зрителей (участников мероприятий), пришедших совместно;".

4.2. В абзаце втором пункта 4 слова ", на объектах спорта (закрытого типа) - без привлечения зрителей" исключить.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией