1. Продлить по 15.01.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг).

2. Продлить по 15.01.2021 действие подпункта 1.3 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2020 № 162-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2020 № 168-рг).

3. Приостановить в период с 03.01.2021 по 15.01.2021 с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания, за исключением обслуживания навынос без организации посадочных мест, доставки заказов, обслуживания в объектах дорожного (придорожного) сервиса, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций).

4. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 № 99-рг, от 02.07.2020 № 103-рг, от 15.07.2020 № 111-рг, от 24.07.2020 № 119-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 02.09.2020 № 141-рг, от 08.09.2020 № 143-рг) следующие изменения:

4.1. Подпункт 3.2 пункта 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"проведение спектаклей, концертов, представлений и иных культурных мероприятий с соблюдением требований социального дистанцирования при рассадке зрителей (участников мероприятий), нахождении их в холлах и фойе, за исключением зрителей (участников мероприятий), пришедших совместно;".

4.2. В абзаце втором пункта 4 слова ", на объектах спорта (закрытого типа) - без привлечения зрителей" исключить.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







