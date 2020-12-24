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24.12.2020 03:44
Рубрика: Общество

Перечислены новые запреты для курильщиков

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С нового года вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Причем жить по изменившимся правилам придется уже с первого января 2021.

Фото: iStock
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"Под запрет попадает курение в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. При этом руководители таких предприятий будут обязаны повесить в помещении инструкции по пожарной безопасности и предупреждения о запрете курения. Исключением станут только специально отведенные для этого зоны", - цитирует "Прайм" юриста Егора Редина.

Напомним, с ноября вступил в силу запрет на курение в кафе и ресторанах кальянов. Любителям такой никотинсодержащей продукции теперь необходимо искать специальные заведения. Закон запрещает продавать электронные сигареты и вейпы несовершеннолетним. С 2013 года в России также действует закон, согласно которому курение запрещено в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. Курить возле вокзалов, аэропортов, морских и речных портов можно на расстоянии 15 метров. Полный запрет на курение распространяется на госорганы, детские площадки, пляжи и помещения социальных служб.

Врачи напоминают о том, что курение - это дополнительный фактор риска возникновения целого букета заболеваний, и в первую очередь тех, что поражают легкие. Спустя пять-шесть лет регулярного вдыхания табачного дыма любой человек приобретает хронический бронхит. Его наличие повышает риск подхватить пневмонию в несколько раз.

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