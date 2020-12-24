На Сибирь обрушится арктический холод

Экстремальные выходные ожидаются в ряде регионов Сибири, где на протяжении всего декабря наблюдалась очень теплая для зимнего времени года погода.

К примеру, еще в четверг в Омской области было всего -4 градуса, а в пятницу похолодает уже до -30. Морозы до -40 градусов синоптики прогнозируют также в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

На Алтай и вовсе обрушится арктический холод. Столбики термометра здесь могут опуститься до -45 градусов. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение - из-за снега, затяжных метелей и усиления ветра до 25-27 метров в секунду. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица.

Сибиряков предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Службы экстренного реагирования и коммунальные службы во всех регионах переведены на усиленный режим работы. Если коммунальные сети перемерзнут, у "аварийщиков" есть всего двенадцать часов - для того чтобы отремонтировать трубы либо принять решение о сливе воды из системы и переселить людей.

Дорожники обратились к автомобилистам из регионов Западной Сибири с просьбой не совершать дальние поездки в период с 25 по 30 декабря. Из-за ухудшения погодных условий в регионах могут отменить автобусные рейсы.

- В таких условиях резко возрастает число аварийных остановок на междугородних маршрутах по причинам перемерзания топлива или выхода из строя жизненно важных механизмов автомобиля. Такие ситуации быстро становятся критическими для людей, - предупреждает "Сибуправтодор".

Для экстренной помощи попавшим в беду водителям сформированы дежурные экипажи, которые будут круглосуточно патрулировать участки дорог на машинах, оснащенных средствами буксировки. На трассах разворачиваются пункты для обогрева людей.

Спасатели настоятельно убеждают жителей частного сектора не использовать кустарные обогреватели и не допускать перекала печей. Эти причины в последние дни встречаются в сводках о гибели людей на пожарах все чаще.

Для военнослужащих в Сибири будет организовано усиленное питание - сало, чеснок, хлеб, лук и горячий чай. Часовым выдадут максимально утепленную одежду - тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы. Время службы в караулах по охране военных объектов и работы, связанные с длительным пребыванием на открытом воздухе, сократят.

По данным синоптиков, причина экстремального похолодания - арктический антициклон, который смещается на север Сибири. Морозы могут не ослабнуть до самого Нового года.