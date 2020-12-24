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24.12.2020 14:02
Рубрика: Общество

На Сибирь обрушится арктический холод

Текст: Наталья Граф
Экстремальные выходные ожидаются в ряде регионов Сибири, где на протяжении всего декабря наблюдалась очень теплая для зимнего времени года погода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К примеру, еще в четверг в Омской области было всего -4 градуса, а в пятницу похолодает уже до -30. Морозы до -40 градусов синоптики прогнозируют также в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Фото: iStock
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На Алтай и вовсе обрушится арктический холод. Столбики термометра здесь могут опуститься до -45 градусов. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение - из-за снега, затяжных метелей и усиления ветра до 25-27 метров в секунду. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица.

Сибиряков предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Службы экстренного реагирования и коммунальные службы во всех регионах переведены на усиленный режим работы. Если коммунальные сети перемерзнут, у "аварийщиков" есть всего двенадцать часов - для того чтобы отремонтировать трубы либо принять решение о сливе воды из системы и переселить людей.

Дорожники обратились к автомобилистам из регионов Западной Сибири с просьбой не совершать дальние поездки в период с 25 по 30 декабря. Из-за ухудшения погодных условий в регионах могут отменить автобусные рейсы.

- В таких условиях резко возрастает число аварийных остановок на междугородних маршрутах по причинам перемерзания топлива или выхода из строя жизненно важных механизмов автомобиля. Такие ситуации быстро становятся критическими для людей, - предупреждает "Сибуправтодор".

Для экстренной помощи попавшим в беду водителям сформированы дежурные экипажи, которые будут круглосуточно патрулировать участки дорог на машинах, оснащенных средствами буксировки. На трассах разворачиваются пункты для обогрева людей.

Фото: iStock
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Спасатели настоятельно убеждают жителей частного сектора не использовать кустарные обогреватели и не допускать перекала печей. Эти причины в последние дни встречаются в сводках о гибели людей на пожарах все чаще.

Для военнослужащих в Сибири будет организовано усиленное питание - сало, чеснок, хлеб, лук и горячий чай. Часовым выдадут максимально утепленную одежду - тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы. Время службы в караулах по охране военных объектов и работы, связанные с длительным пребыванием на открытом воздухе, сократят.

По данным синоптиков, причина экстремального похолодания - арктический антициклон, который смещается на север Сибири. Морозы могут не ослабнуть до самого Нового года.

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