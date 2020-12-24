Качество воды в "линзе" под Азовским морем оценят до конца года

Специалисты уже начали бурение подземных скважин для оценки объемов и качества пресной воды под Азовским морем. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил на итоговой пресс-конференции.

- К обоснованию возможности добычи воды уже приступили все соответствующие структуры, - уточнил Сергей Аксенов. - Некоторые назвать не могу в связи с санкционным режимом. Процесс пошел по большому счету. Буквально к концу года мы подведем итоги: что сделано для обоснования добычи воды и ее качества, и проинформируем. По сути это - основной источник воды, только надо определиться, какого он качества, чтобы его отдельно не пришлось опреснять. Потому что возможно, что будет достаточно большое количество примесей, твердых частиц и так далее. В этом случае не пришлось бы отдельно строить опреснительную установку еще и для этой воды.

Если информация о больших запасах под Азовским морем подтвердится, оттуда можно будет закачивать на полуостров до двух миллионов кубометров воды в сутки. Причем, по системе Северо-Крымского канала ее можно будет самотеком пустить в центр и на север Крыма. В советские годы такие исследования уже проводились, и запасы пресной воды тогда оценивались в 10 миллиардов кубометров. Практически все дно Азовского моря на геологическом горизонте до 30 метров состоит из экранирующего слоя песка, перекрытого слоем пластичных илов. А под ним, предположительно, - "крымский Байкал", пополняющийся за счет подруслового стока Дона, Кубани, Кальмиуса, Молочной и других рек, впадающих в Азовское море.

Напомним, о запасах воды под Азовским морем президент РФ Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции. По оценке специалистов, речь может идти о двух возможных источниках воды - это подрусловый сток реки Дон и водоносные горизонты полуострова, заходящие под Азовское море.