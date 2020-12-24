В Крыму в начале 2021 года начнется строительство игорной зоны

Начало строительства игорной зоны в Крыму намечено на первый квартал 2021 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на ежегодной большой пресс-конференции.

Сейчас инвестор занят проектными работами. Глава региона напомнил, что игорная зона разместится на окраине поселка Кацивели (Большая Ялта). "Это будет источник доходов в бюджеты разных уровней", - заключил Аксенов.

Как сообщалось, в декабре прошлого года инвестиционный совет Республики Крым одобрил проект строительства игорной зоны с общим объемом инвестиций в три миллиарда рублей. В частности, запланированы казино с гостиничным комплексом уровня пяти звезд. В рамках проекта зону построят в поселке Кацивели на площади около 15 гектаров к 2024 году. Благодаря ему создадут 250 рабочих мест.

По данным министерства экономического развития РК, благодаря реализации инвестпроекта в бюджеты всех уровней в течение пяти лет, начиная с даты старта проекта, поступит 402,7 миллиона рублей.

В октябре 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на южном берегу Крыма игорной зоны "Золотой берег"​​​ на площади 146 851 квадратный метр.