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24.12.2020 11:24
Рубрика: Экономика

В Крыму в начале 2021 года начнется строительство игорной зоны

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Начало строительства игорной зоны в Крыму намечено на первый квартал 2021 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на ежегодной большой пресс-конференции.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Сейчас инвестор занят проектными работами. Глава региона напомнил, что игорная зона разместится на окраине поселка Кацивели (Большая Ялта). "Это будет источник доходов в бюджеты разных уровней", - заключил Аксенов.

Как сообщалось, в декабре прошлого года инвестиционный совет Республики Крым одобрил проект строительства игорной зоны с общим объемом инвестиций в три миллиарда рублей. В частности, запланированы казино с гостиничным комплексом уровня пяти звезд. В рамках проекта зону построят в поселке Кацивели на площади около 15 гектаров к 2024 году. Благодаря ему создадут 250 рабочих мест.

По данным министерства экономического развития РК, благодаря реализации инвестпроекта в бюджеты всех уровней в течение пяти лет, начиная с даты старта проекта, поступит 402,7 миллиона рублей.

В октябре 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на южном берегу Крыма игорной зоны "Золотой берег"​​​ на площади 146 851 квадратный метр.

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