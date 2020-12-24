Законность увольнения главного редактора газеты "Вперед" рассмотрит суд

В понедельник, 21 декабря, Елена Пивоварова была приглашена на встречу с первым заместителем губернатора Игорем Гуськовым, как раз в силу последних кадровых перестановок возглавившего работу с органами местного самоуправления, информационной политики и социально-политических коммуникаций. "В ходе встречи были изучены обстоятельства увольнения руководителя муниципального издания и обсуждены пути урегулирования конфликта", - так вкратце изложен итог этой встречи на официальном сайте правительства региона.

Путь, собственно, остается пока один, и им идет сама Елена Пивоварова. Она подала иск в суд на восстановление в должности; готовятся иски по защите чести и достоинства к изданиям, распространившим о ней недостоверную, на ее взгляд, информацию.

На предварительном слушании федеральный судья Батайского городского суда Юлия Макоед внимательно выслушала все обстоятельства внезапного увольнения. Слушать пришлось одну сторону: представители комитета по имуществу на заседание не явились. Адвокаты Пивоваровой внесли ходатайство привлечь в качестве соответчика администрацию города. Оно было удовлетворено.

Представители комитета по имуществу на заседание не явились

Оснований считать, что при увольнении нарушен закон, у Елены Пивоваровой предостаточно. Об одном из них писала наша газета в предыдущей статье "Подмена" ("РГ", 21 декабря). Решение об увольнении главного редактора вынес учредитель ООО "БИА "Вперед" - Комитет по управлению имуществом города, - которое, как выяснилось, и в права учредителя общества не вступил. А наоборот, нарушил закон об ООО, не передав ему положенное имущество.

Кстати, по имеющейся у нас информации, после выхода статьи в "РГ" в КУИ пытаются срочно дооформить учредительские документы, но вряд ли это изменит суть дела.

В руках адвоката, защищающего права Елены Пивоваровой, еще один важный козырь.

Получилось, что одним махом - приказом уволена и директор ООО (БИА "Вперед"), и главный редактор СМИ (Пивоварова все эти годы работала одновременно и директором, и редактором издания - такое бывает). Но если учредителя КУИ еще можно назвать владельцем ООО (при выполнении определенных требований, которое оно не выполнило), то вот со СМИ большая закавыка. У СМИ учредители - правительство области, администрация города и редакция газеты. В деятельность СМИ учредитель вмешиваться не может. Это прописано в Уставе СМИ: "Учредители обязаны не вмешиваться в профессиональную деятельность редакции". Главного редактора правомочно снять только общим собранием правительства области, администрации Батайска и редакции газеты. "Учредители правомочны решать вопросы, входящие в их компетенцию согласно законодательству, в том числе - назначение главного редактора газеты, так написано в Уставе.

- Чтобы уволить с должности генерального директора ООО "БИА "Вперед", КУИ должен издать приказ. Чтобы уволить с должности главного редактора, то нужно три письма согласования - от правительства, от администрации и от ООО "БИА "Вперед", - говорит председатель регионального отделения ПП "За правду" Юрий Мезинов.

Тем временем в Батайской городской думе разгораются страсти. Группа депутатов написала обращение прокурору города, с просьбой проверить законность действий главы города Игоря Любченко, подготовившего решение продлить полномочия действующего председателя Контрольно-счетной палаты Алексея Овсюкова, тем самым, кто организовал первую проверку ООО "БИА "Вперед". При том, что "за" него проголосовало три депутата, а "против" - пять. В качестве своих аргументов депутаты обнародовали факты, имеющие признаки коррупции, определенные Федеральным законом "О противодействии коррупции", в деятельности и главы города, и председателя КСП.

Вопрос об избрании председателя КСП, перенесенный уже было на следующий год, снова появился в повестке дня заседания 23 декабря по требованию прокурора. Решили: с нынешним председателем КСП Алексеем Овсюковым, , контракт далее не продлили.

С председателем КСП Алексеем Овсюковым, который организовал первую проверку ООО "БИА "Вперед", контракт не продлили

Ну, а на вопрос "Почему уволили Пивоварову?" ни депутаты, ни газета, ни сама Пивоварова ответа так и не получили. Он, по всей видимости, формулируется до сих пор.

Заседание суда назначено на 11 января.