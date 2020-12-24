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24.12.2020 15:00
Рубрика: Происшествия

На Урале суд отменил приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

Текст: Екатерина Призова

Свердловский областной суд отменил сегодня обвинительный приговор трем экс- полицейским по делу об изнасиловании девушки. Бывших стражей порядка отпустили из-под ареста в зале суда.

В Екатеринбурге уволили обвиняемых в изнасиловании полицейских

Напомним, в ночь на 18 августа 2019 года обвиняемые, которые тогда были сотрудниками полиции, находясь в служебном авто в районе гаражей на улице Чайковского надругались над девушкой. Злоумышленников задержали силами управления собственной безопасности областного МВД. По итогам служебной проверки строгое наказание понесли 17 должностных лиц.

Этим летом Ленинский районный суд Екатеринбурга двоих бывших стражей порядка приговорил к шести годам колонии общего режима, одного - к шести с половиной годам. Сегодня стало известно, что судебная коллегия отменила приговор.

"Дело направить на новое разбирательство в тот же суд в ином составе. Установить осужденным меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно - общаться между собой, с потерпевшей по уголовному делу, а также возложить обязанность самостоятельно являться по вызовам суда", - сказала судья.

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