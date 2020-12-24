Toyota Land Cruiser 200: все проблемы 10-летнего внедорожника

Илья Свиридов, ведущий канала "Клубный сервис", рассказал, на какие основные моменты стоит обратить внимание при покупке 10-летнего Toyota Land Cruiser Prado.

Автомобиль, который Свиридов рассматривал в видео, стоит 2.2 миллиона рублей. В его ПТС значатся три хозяина, а на одометре - 159 тысяч пробега. По словам Свиридова, в такой ситуации довольно сложно определить "реальность" показаний "приборки", и в этом случае стоит, разумеется, обращать внимание на состояние сидений.

Также ведущий отметил, что иногда при проверке пробега при помощи онлайн-сервисов могут быть нестыковки с цифрами на одометре, например, такое бывает, когда страховщик допустил ошибку при заполнении данных.

На обозреваемом LC 200 хром на дверных молдингах облез, присутствуют очаги коррозии на задней стойке в районе фонарей и по нижней кромке откидного борта. По днищу и ходовке никаких нареканий на таком пробеге тоже быть не должно, но вот что необходимо будет сделать после покупки - вложиться в замену аккумуляторов, тормозных дисков, некоторых элементов двигателя, что встанет в 100 тысяч рублей и более. Плюс, если владелец нацелен на дальнейшую беспроблемную эксплуатацию, необходима замена всех технических жидкостей.

Ранее "Клубный сервис" полностью разобрал 10-летний Toyota Sequoia, который оказался практически в идеальном для своих лет состоянии.