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24.12.2020 04:19
Рубрика: В мире

Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и советника Стоуна

Президент США Дональд Трамп помиловал в среду 26 граждан. В их числе бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, а также экс-советник Роджер Стоун.

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Информацию об этом распространила пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС. Отмечается также, что еще трем лицам частично или полностью смягчены приговоры. В числе помилованных и отец зятя действующего президента США Чарльз Кушнер.

Напомним, накануне президентом были помилованы 15 человек, среди которых - бывший советник президента Джордж Пападопулос и адвокат Алекс ван дер Цваан, а также четыре охранника скандально известной охранной фирмы Blackwater. Они были приговорены к длительным тюремным срокам за убийство 14 мирных жителей в Багдаде в 2007 году. Ранее, в ноябре, Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В мире США Дональд Трамп

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