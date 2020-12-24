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24.12.2020 03:44
Рубрика: В мире

Трамп выступил за назначение спецпрокурора для расследования итогов выборов

Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS
Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS

Президент США Дональд Трамп считает необходимым назначить специального прокурора для расследования итогов состоявшихся в ноябре выборов, на которых победил демократ Джозеф Байден. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

Фото: Reuters
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"Увидев крупную фальсификацию голосов на президентских выборах 2020 года, я не соглашусь с любым, кто считает, что сильный, оперативный и справедливый специальный прокурор не нужен немедленно", - цитирует ТАСС Трампа. Действующий американский лидер настаивает, что это были самые коррумпированные выборы в истории США.

Напомним, президентские выборы в США состоялись третьего ноября, а 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Однако Трамп не признает поражение и обращается в суды. На днях из штаба действующего главы государства поступила апелляционная петиция в Верховный суд США с требованием пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании и дать возможность назначить выборщиков от штата.

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