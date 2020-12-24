УАЗы начали продавать в США, но под другим брендом

Компания Bremach Inc. стала официальным дистрибьютором УАЗ "Патриот" и "Пикап" в США и продаёт российские внедорожники под собственным шильдиком.

В пресс-службе УАЗа только сейчас сообщили, что в октябре 2020 года два экземпляра "Патриот" с автоматической трансмиссией прибыли в Калифорнию для прохождения сертификационных тестов. В настоящее время новые партнёры при содействии специалистов УАЗа проводят ходовые испытания.

УАЗ "Патриот" получил в США новое имя - Bremach Taos, "Пикап" окрестили Brio. На Taos компания уже принимает предварительные заказы, и даже известна цена внедорожника - 26 405 долларов (примерно 1.97 млн рублей).

О том, как изменился двигатель УАЗов для рынка Соединённых Штатов, ничего не сообщается. Трансмиссия, вероятно, не отличается от той, что устанавливают на внедорожники для нашей страны: 6-ступенчатый "автомат" Punch Powerglide 6L50.

В России "Патриот" и "Пикап" оснащаются бензиновым мотором ЗМЗ объёмом 2.7 литра мощностью почти 150 л.с. Цена на внедорожник с "автоматом" стартует от 1 195 000 рублей, на пикап - от 1 285 000 рублей, модели с механической КП стоят от 939 и 959 тысяч рублей соответственно.