Как едет первый в истории УАЗ "Патриот" с "автоматом"

Ульяновский завод выпустил свой первый и пока единственный автомобиль с "автоматом" - его давно ждали, и вот он наконец среди нас. Мы испытали предсерийный внедорожник в прекрасном пыльном Азербайджане и прикинули без калькулятора, стоит ли овчинка выделки.

Тест-драйв исторической для "Патриота" модификации проходил в окрестностях Баку - машины с ульяновским регионом на номерах стройными рядами выстроились на парковке отеля около бакинского аэропорта.

Хватаем ключ от внедорожника болотно-военного цвета и забираемся на водительское сиденье. Тут все привычно, кроме опциональных сидений новой формы с боковой поддержкой и мультимедийной системы - она стала шустрее и научилась показывать цветную картинку с выбранным режимом полноприводной трансмиссии - совсем как у взрослых.

Главное же изменение - вместо рычага механической коробки появился селектор АКПП, непривычный для глаза в знакомом интерьере. И не очень удобный для любителей упокоить ладонь на рычаге. Впрочем, стоит почаще держаться за руль двумя конечностями, особенно если вы мчите на "УАЗе" по азербайджанским дорогам.

Как и в других странах Закавказья, движение здесь выглядит достаточно хаотично - почти никто не соблюдает рядность, мало кто пользуется поворотниками, плавая из полосы в полосу.

Перестроения тут выполняются просто, без прелюдий - стоит лишь качнуть рулем в нужную сторону и подождать, пока соседняя машина притормозит, ускорится или сместится в соседний ряд. На "Патриоте" с его мостами перестроения происходят почти автоматически - жуткий люфт в руле никуда не пропал, и машина гордо едет по ровной дороге по-азербайджански - одно колесо здесь, другое там.

Но эти особенности управления все знают и помнят, мы не за этим летели из мокрой и мерзкой Москвы в кавказское лето.

Итак, на главный российский внедорожник теперь ставят шестиступенчатую автоматическую гидромеханическую коробку 6L50 - и на этот раз не из Кореи. В середине нулевых ее использовали в концерне General Motors. Дебютировала трансмиссия на Cadillac STS и SRX, позже ее ставили на другие модели "Кадиллаков", а также на BMW первой и третьей серий. Ныне производством занимается французская компания Punch Powerglide, а сборка происходит в Страсбурге.

В недалеком прошлом трансмиссия успешно агрегатировалась с объемистыми "восьмерками", и готова переваривать до 450 Нм крутящего момента - для 2,4-литровой "четверки" и ее 235 Нм момента определенно есть запас. Адаптацией тоже занимались - специалисты летали из Франции в Ульяновск, чтобы связать коробку с нижегородским двигателем ZMZ-Pro. Да-да, "автомат" будет только на модификациях с обновленным мотором, что логично.

Кстати, для коробки пересобрали систему охлаждения, салон будет чуть быстрее прогреваться. Чуть улучшилась шумоизоляция - изменились опоры агрегатов, а из пола пропало отверстие от рычага КПП.

В трассовом режиме коробка беспрекословно листает передачами, при ускорении покорно скидывает вниз - привычный к "автомату" человек не заметит разницы с любой современной машиной с двумя педалями. Другое дело, что двигателю не всегда хватает запала, и даже кикдаун не спасает - хочется больше мощности, объема, или даже турбину. Но этого всего не будет, пока не выйдет новая модель.

Другое дело, что вне шоссе лошадиных сил более-менее хватает: потрясающей красоты маршрут по национальному парку Гобустан был относительно простым, без грязи и снега, негде закопаться и выкопаться. Небольшой момент: на затяжных подъемах иногда приходится переключаться на ручной режим - электроника жалеет АККП и не всегда выбирает первую передачу, где бы ее давно включил водитель.

Не очень радует, что задействовать режим ручного управления не очень хочется - сам селектор собран в Китае, по каким-то особым китайским технологиям, а режим выбора передачи не отличается четкостью. Сами же переключения происходят вовремя, к ним претензий нет.

В качестве короткого вывода - "Патриот" с АКПП ждали, и решение взять на борт проверенную годами импортную трансмиссию кажется правильным. Она добавляет хоть какого-то комфорта в городе и из-за шестой передачи должна быть экономичнее на трассе. Впрочем, о расходе бортовой компьютер сообщать не научился.

Зато на сайте компании уже появились цены - они стартуют с отметки в 1 034 000 рублей за самую простую версию с "автоматом". Оснащение здесь откровенно бедное: нет климата, круиз-контроля, ESP, "мультимедийки" и даже шторки в багажнике. Поэтому ориентироваться стоит на вторую модификацию снизу - она называется "Премиум" и стоит от 1 180 000 рублей. И конкурентов рамному внедорожнику, чтоб был новый, да из салона, за эту цену нет.

Автомобиль не зря показывали в Баку - город вырос на нефти, как маленький Дубай, и только на периферии остался советским - никакие фальш-панели на фасаде не могут скрыть вид родной сердцу хрущевки. Так и с УАЗом - несмотря на LED-полоски в фарах, он остается тем же армейским внедорожником, который раскрывается на проселке и слабо подходит для хайвеев. Пока не выйдет так называемый "русский Прадо", "УАЗ" версии 2.0, ситуация останется прежней - хотя свистелки и переделки определенно добавляют "Патриоту" очков.

Главный вопрос - будет ли и дальше постепенно расти качество сборки и комплектующих, или "Патриоты" продолжат сыпаться и ржаветь, как в старые добрые времена. На заводе уверяют, что работа идет, но имидж у отечественной машины уже сложился - и исправлять стереотип всегда непросто. Особенно в век интернета, когда можно прочитать отзывы владельцев - и не всегда положительные.