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24.12.2020 12:56
Рубрика: Легковые авто

В Hyundai объяснили, какие поставки автомобилей приостановила компания

Текст: Андрей Полухин
Фото: скриншот с сайта showroom.hyundai.ru Фото: скриншот с сайта showroom.hyundai.ru
Фото: скриншот с сайта showroom.hyundai.ru

Компания Hyundai опровергла информацию о приостановке всех поставок автомобилей на российский рынок. Речь идет исключительно о поставках машин, приобретенных онлайн, со склада бренда дилерам, пояснили в пресс-службе марки.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
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Неточность возникла из-за двусмысленного сообщения, которое накануне появилось на сайте онлайн-шоурума Hyundai. "В связи с приближающимися новогодними нерабочими праздничными днями поставки автомобилей приостанавливаются и будут возобновлены 11.01.2021 года", - говорилось в информации для клиентов. Не удивительно, что многие СМИ, включая "РГ", сделали из этого вывод о приостановке всех поставок потребителям. Однако теперь выяснилось, что это ограничение касалось только части машин.

"В связи с приближающимися новогодними нерабочими праздничными днями до 11 января 2021 года приостановлена доставка автомобилей марки, приобретенных на платформе онлайн-продаж, с центрального склада Hyundai до выбранного клиентом дилерского центра. Данная услуга доставки будет полностью возобновлена, начиная с 11 января 2021 года", - говорится в информационном сообщении представительства корейской марки, поступившем в "РГ".

В целом поставки автомобилей Hyundai в Россию "не прекращались и стабильно осуществляются в полном объеме", добавили там.

Отметим, что большая часть автомобилей бренда выпускается в России - на заводах в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Фото: Борис Захаров/РГ
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Онлайн-сервис по продаже автомобилей Hyundai был запущен в начале декабря. Функционал сервиса позволяет ознакомиться с автомобилем, его комплектациями, выбрать подходящий вариант и автосалон, в который необходимо доставить машину. Машины можно приобрести как в кредит (оформление производится также через сервис), так и оплатив полную стоимость банковской картой онлайн. При получении автомобиля клиент получает полный пакет оформленных документов.

В виртуальном шоуруме ранее были доступны Hyundai Creta, Sonata, Solaris, Santa Fe, Tucson, Elantra и Palisade. Две последние модели можно было купить только онлайн.