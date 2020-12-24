Звезда "Ленкома" Олеся Железняк участвует в съемках сериала "Ку-ку"

Режиссеры Анна Озар и Павел Емелин приступили к съемкам сериала "Ку-Ку". Лента повествует о жизни мамы, папы и их особенного ребенка - аутиста Жорика.

В центре сюжета обычная семья. Кира (ее играет актриса Анна Слю) - успешный пластический хирург. Яша (актер Юрий Чурсин) - цепкий риелтор. Вокруг Киры и Яши много ярких личностей, например их вечно страдающая от неразделенной любви подруга Лариса, которую играет актриса Олеся Железняк. Карьерный рост и хороший достаток позволяет паре вести беззаботную жизнь. И несмотря на то, что вместе они уже больше пятнадцати лет, отношения полны страсти и приятных неожиданностей. Только есть он. Его зовут Жора. Он их сын, и он аутист. Жора живет с мамой Яши - Любовью Павловной, которая полностью посвятила себя внуку. К тому же работает она на дому ясновидящей. Все резко меняется в жизни Яши и Киры, когда обстоятельства вынуждают их начать жить вместе с собственным сыном.

По признанию многодетной актрисы Олеси Железняк, самым сложным в этой работе для нее оказалось погружение в ледяную купель зимой. По сюжету ее героиня, расставшись со своим возлюбленным, идет к святому источнику, чтобы попросить у Бога семейного счастья, ныряет в прорубь.

"Это был самый тяжелый момент съемок, - признается Железняк. - В остальном же все было замечательно. Я с огромным удовольствием снялась в первой серии. Все, что я играю, бывает то ближе, то дальше от моего характера, но у меня ни разу не было такого, чтобы я играла кого-то совершенно мне непонятного и бросалась в роль, как в неизведанный омут. Все эти чувства и переживания - любовь, разлука, ревность - они все равно где-то рядышком.

На кого рассчитан сериал?

Олеся Железняк: Многие сейчас снимают кино о потере ориентиров и смыслов, а мы хотим сделать сериал об их возвращении. О том, как люди заново учатся любить себя, друг друга и жить в радости. И происходит все это благодаря тому, что в семье растет особенный ребенок - аутист. Жорик - это мальчик, который не умеет врать и очень тонко все чувствует, в конце концов учит своих родителей главному - любви.

В 2010 году вы влились в дружную семью "Сватов". Последнюю часть снимали в Беларуси, а до съемки должны были пройти этим летом на "Беларусьфильме".

Олеся Железняк: Снимали сразу в нескольких локациях - в Минске на проспекте Независимости, в парке Горького и даже на БелАЗе, в деревне Дуличи Минского района. Если одним словом, фильм нефальшивый, но доснять, как планировалось, не удалось из-за пандемии.