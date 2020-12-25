Герман Греф предложил не продлевать программу льготной ипотеки

"Я думаю, что нужно выходить из программы субсидирования ипотеки. Для правительства она не очень дорогая, потому что банки очень снизили ставки, она не стоит очень дорого. Как стимулирующий механизм - это был умный шаг. В тот период времени, если бы такого шага не сделали, то большая часть экономики находилась бы в кризисе. Из нее надо выходить, безусловно. Когда выходить - вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать", - сказал он (цитата по ТАСС).

Глава "Сбера" отметили, что банк подготовил предложения по тому, как сгладить завершение программы для рынка, чтобы он не сильно почувствовал уход государства из программы субсидирования. По его словам, соответствующие предложения будут направлены на имя министра финансов и председателя Центрального банка. Предварительно, сказал Греф Минфин согласился рассмотреть предложения.

"Мы уже обсудили эти предложения с Минфином РФ. Они сказали, что это интересно. Договорились, что после Нового года эти предложения комплексно посмотрим. Рынок должен прийти в нормальное, свое равновесное состояние", - добавил Герман Греф.

Как ранее сообщала "РГ", 23 декабря президент Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал реагировать на рост цен на жилье на фоне программы льготной ипотеки.

По данным портала "Мир квартир", средняя цена квадратного метра жилья в новостройках поднялась за год на 19,2%. А в некоторых городах метр подорожал на 30% и более.

После выступление президента свое отношение к программе высказали ряд политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В частности, 24 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов, который также является главой рабочей группы Госсовета по строительству, попросил Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки на новостройки. По его словам, цитирует главу Татарстана ТАСС, без этой программы "в ближайшее время будет крайне сложно достичь показателей по нацпроектам". Он отметил, что вопросом первостепенной важности является формирование долгосрочного спроса и предложения ипотеки, поэтому вопрос продления нужно обсуждать уже сейчас.

По мнению председателя правления группы финансовых компаний Александра Воскобойникова, которое он высказал АИФ, в других условиях от программы можно было бы ожидать большего эффекта. "Если бы ее сделали в другой период, и она бы не наложилась на обвал рубля, пандемию, заявления чиновников о замораживании вкладов (и новый налог на вклады), то сама по себе бы она не спровоцировала такой спрос на недвижимость, и тогда бы не было такого роста цен", - отметил представитель бизнеса.

Напомним, что сначала замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что субсидирование ипотеки может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования, подчеркнув, что дальнейшее расширение программы также может стать пирамидой для бюджета. Позже, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение, призвала к своевременному завершению льготной ипотечной программы, чтобы предотвратить появление "пузыря".

Правительство РФ 23 апреля 2020 г. утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Программа действует до 1 июля 2021 года. Программа была призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.