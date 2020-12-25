К 2030 году построят миллиард квадратных метров жилья

Построено почти 65 миллионов кв. м жилья (к началу декабря), благоустроено больше 12 тысяч территорий, расселено более 62 тысяч жителей аварийных домов. Таковы предварительные итоги нацпроекта "Жилье и городская среда".

Цели нацпроекта - улучшить жилищные условия россиян, сделать города красивыми и комфортными, расселить аварийные дома, признанные такими до 2017 года, сообщает АНО "Национальные приоритеты".

С января по конец ноября нынешнего года было введено в эксплуатацию 64,4 миллиона квадратных метров жилья. Рекордным месяцем стал ноябрь, когда было построено 9,4 млн кв. м. В 57 регионах велось строительство по программе "Стимул": появился 221 объект: 54 школы, 35 детских садов, 2 комплекса школа-детский сад, 6 поликлиник, 87 автодорог, 37 объектов инженерной инфраструктуры. На программу выделены из федерального бюджета рекордные 34,9 млрд рублей.

Все больше россиян приобретают собственное жилье, в том числе благодаря льготной ипотеке. Действуют льготная ипотека на новостройки (по программе выдано более 304 тысяч льготных ипотечных кредитов под 6,5% на 874 млрд рублей), сельская ипотека, дальневосточная ипотека.

Было благоустроено 12 тысяч объектов по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Набирает обороты Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - реализован уже 141 проект, из них 80 в 2019 году и 61 в 2020-м. По итогам III квартала участие в вопросах благоустройства приняли 11,6 млн жителей.

Активно шла работа по расселению аварийного жилья в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". За 2 года из непригодных для проживания домов переехали более 120 тысяч человек (57,81 тысячи в 2019 году и уже 62,74 тысячи в нынешнем). Расселен 1,02 млн кв. м аварийного жилья, в 2019 году было 0,947 млн кв. м.

В ноябре появилось первое муниципальное образование, где не осталось аварийного жилья - городской округ Жатай в Якутии. Вместо аварийных домов строятся новые, по новым стандартам, с развитой инфраструктурой вокруг - детскими садами, поликлиниками и школами, с игровыми площадками и озеленением.

Важность расселения аварийного жилья подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам: "Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб. И так, чтобы новые у нас не росли, эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались".

В конце года нацпроект "Жилье и городская среда" был скорректирован. Со следующего года в него будет входить пять федеральных проектов. Помимо проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в него включается проект "Чистая вода" (ранее входил в нацпроект "Экология").

Предполагается, что в период 2020-2030 годов в стране будет построено в целом около 1 млрд кв. м жилья. Стоимость реализации нацпроекта в 2019 - 2024 годах составит 1,022 трлн рублей (7,3 млрд - внебюджетные источники).

К 2030 году ежегодно будет строиться 120 млн кв. м. жилья, улучшать жилищные условия будет не менее 5 млн семей, качество городской среды повысится в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Появились в нацпроекте и новые задачи: поддержка низкомаржинальных проектов жилищного строительства и выпуск инфраструктурных облигаций для жилищного строительства.