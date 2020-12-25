Какой iPhone подарить на Новый год? Лучшая модель в России за свои деньги

Уже говорено-переговорено, что смартфон - один из самых желанных подарков. Обычно мы советуем всем модели на Android, потому что iPhone с большой вероятностью и так найдут своего покупателя. Но какую модель предпочесть в зависимости от бюджета?

Начнем с лучшего аппарата по соотношению цены и качества. Это iPhone XR, который можно купить по цене от 42 тысяч рублей за 64-гигабайтную версию. Здесь есть абсолютно все для того, чтоб считаться "топом за свои деньги" - eSIM, NFC, экран с оптимальным разрешением (возможно, рамки кому-то покажутся толстоватыми), процессор Apple A12 Bionic, отличная камера с поддержкой портретного режима, которая и ночью снимает неплохо. Ему исполнилось всего два годика, и он еще бодр и свеж.

Если нужен компактный аппарат - ваш выбор iPhone SE (2020). Не смотрите в сторону iPhone 8 - он совсем скоро перестанет обновляться, при этом стоимость его почти такая же. А вот SE получит еще много-много приятных апдейтов при стоимости от 35 тысяч. Многие жалуются на батарейку, и они в чем-то правы - этот смартфон не годится для того, чтобы играть в тяжелые игры и смотреть видео в высоком разрешении. Но на день работы в городских условиях его заряда хватит.

Если же карман жгут 50 тысяч, то подойдет 64-гигабайтный iPhone 11, выпущенный в 2019 году. От iPhone XR он отличается более мощным чипом, экраном OLED (говорят, он поярче) и двойной камерой (добавили широкоугольный модуль). В остальном они очень-очень похожи.

Правила приличия, впрочем, обязывают упомянуть конкурентов из лагеря Android. Их немало. За 50 тысяч рублей можно купить шикарный Asus Zenfone 7, за 40-42 тысячи - Samsung Galaxy S20 FE, а из компактных моделей все еще неплох Samsung Galaxy S10e. В той же ценовой категории приятно смотрится OnePlus 7T.