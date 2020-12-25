Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу

Новые проектные решения требуются, по мнению белорусского руководителя, и при строительстве и реконструкции республиканских клиник. Этот вывод Александр Лукашенко сделал во время посещения в пятницу детской инфекционной клинической больницы Минска, где подробно интересовался, насколько она соответствует современным задачам медицинского обслуживания.

Глава государства ознакомится с организацией стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19, а также с возможностями клиники по оказанию медпомощи детям в условиях отделения анестезиологии и реанимации.

Президент сообщил, что в столице предстоит возведение больницы в районе Новинок, сообщает его пресс-служба. В этой связи он очертил перед будущими проектантами комплекс современных технологических задач. "Нам надо железобетонно определиться, имея в виду функциональность, - уточнил он. - Не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека - это не только скальпель и шприц. Это еще и психология, комфорт, удобство. Чтобы человек себя хорошо чувствовал, чтобы у него было хорошее настроение", - пояснил свою позицию Лукашенко.

Кстати, минская инфекционная больница является единственным в стране детским стационаром данного профиля. На ее базе создан и республиканский центр детской инфекционной патологии. В минской больнице, уточняют новостные порталы, работают более 900 сотрудников, в том числе 165 врачей и 426 средних медицинских работников. В клинике, рассчитанной на 604 койки, проходят стационарное лечение и дети с клиническими признаками инфекции COVID-19. А ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тысяч пациентов из всей страны.

Главврач больницы Марина Соколова подробно рассказала президенту, как организованы прием и лечение пациентов, доложила об имеющихся возможностях и преимуществах при работе в больнице инфекционного профиля. Отвечая на вопрос главы государства, чего еще не хватает в лечении детей, она заверила, что для этого все есть - "необходимое количество коек, помещения, оборудование".

Соколова поддержала идею президента о большей функциональной составляющей медицинских учреждений. Она полагает, в частности, что, прежде всего, бюджетные деньги следует вкладывать в самое современное оборудование. "Не нужны большие холлы. Должна быть оборудованная палата. Вот это самое важное", - убеждена руководитель клиники.