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25.12.2020 16:18
Рубрика: Происшествия

В Рязани полиция возбудила дело о ДТП с пассажирским автобусом

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом, в котором четыре человека погибли и 13 получили травмы. Расследование находится на контроле прокуратуры области, сообщила "РГ" старший помощник облпрокурора Юлия Ромашкина.

Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области/ТАСС
Появилось видео с места ДТП с участием автобуса под Рязанью

Дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ранее сообщалось, что доследственную проверку на предмет соответствия предоставляемых услуг требованиям безопасности начали также следователи СУ СК по региону.

Авария произошла в 2:50 в Скопинском районе на 248-м километре автодороги Р22 "Каспий". Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва - Волгоград съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли трое пассажиров и один из водителей автобуса. 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших пятеро детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Основная версия причины аварии - водитель заснул за рулем. В тоже время, как отмечают в правительстве региона, свою роль могли сыграть сильный ветер и снежные наметы на дороге.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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