Вильфанд: Экстремальные морозы ожидаются в ряде регионов России

Экстремально холодная погода установится в ближайшие дни в Западной и Средней Сибири. Температура воздуха будет ниже нормы на 24 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что "давно такого не было". Но о рекорде пока речь не идет.

В отдельных районах Красноярского края воздух остынет до -50 градусов. Морозно будет в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской области. По словам метеоролога, такие цифры являются следствием глобального потепления.

А жителям Центрального федерального округа природа приготовила другой сюрприз: сильный снег, ураганный ветер и метели. "В пятницу совсем уж неблагоприятная погода в Москве. Высота снега увеличится на 8-12 сантиметров", - рассказал ТАСС Вильфанд.