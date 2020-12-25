В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова

В Санкт-Петербургском городском суде началось оглашение приговора историку Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Сам Соколов признал свою вину, сторона обвинения просит для него 15 лет лишения свободы, защита - восемь.

Напомним, преступление произошло в начале ноября. Соколова задержали практически с поличным - его выловили из реки Мойки, а в рюкзаке, который был у ученого с собой, обнаружили отрубленные женские руки. Убитой оказалась аспирантка Анастасия Ещенко, ее связывали с Соколовым личные отношения. Выяснилось, что в девушку несколько раз выстрелили из охотничьего ружья, а затем ее тело было расчленено. Сам Соколов впоследствии заявлял, что хотел избавиться от тела, чтобы о преступлении узнали позже и он успел бы завершить дела, например, составить завещание на детей.

Причиной случившегося, как выяснили следователи, была ссора.

Смерть Анастасии Ещенко стала шоком для всей страны. Соколов - известный историк, один из зачинателей реконструкторского движения в России. Он пользовался огромным авторитетом в научном мире, читал лекции в СПбГУ.

Сам Соколов утверждал, что находился в нестабильном эмоциональном состоянии, вызванном конфликтом со своими научными оппонентами. Он прошел через психиатрическую экспертизу, которая сочла его вменяемым. В свою очередь сторона обвинения склоняется к тому, что убийство было спланированным.