В Ялте ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю пресекла деятельность подпольной мастерской, изготовлявшей в Ялте оружие и боеприпасы к нему. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальным производством занимались два ялтинца. В доме по месту жительства одного из них была организована подпольная мастерская, в которой изготавливали и реставрировали стрелковое оружие и части к нему. Оба подозреваемых задержаны. У них изъяты три пистолета, множество патронов, порох, заготовки для деталей и уже готовые части, а также слесарный инструмент.

- По результатам экспертного исследования указанные предметы признаны самозарядным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, - говорится в сообщении.

Оба подозреваемых признали свою вину. Им грозит до шести лет лишения свободы. УФСБ возбудило уголовное дело по части второй статьи 222 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

В сентябре нынешнего года сотрудники Пограничного управления ФСБ России изъяли у пожилого жителя Армянска большую коллекцию оружия, которое он, по его словам, собирал на местах сражений Великой Отечественной войны. При этом "коллекционер" зачем-то изготовил приспособление для бесшумной стрельбы, а пневматическую винтовку переделал в боевое оружие.

В январе 2020 года УФСБ изъяла у двух жителей Севастополя целый арсенал оружия, включая пулемет, несколько автоматов и пистолеты. Подпольный склад находился в одном из гаражных кооперативов. Задержанные пояснили, что они являлись коллекционерами, покупали оружие времен Великой Отечественной войны у "черных копателе", восстанавливали его и продавали в качестве сувениров. Однако эти объяснения не освободили их от уголовной ответственности.