Собянин запустил традиционный новогодний транспорт

Традицию украшать технику к Новому году, которой в столице исполнилось уже шесть лет, в этом году решил поддержать и Комплекс городского хозяйства Москвы: на улицы Москвы сегодня вышли более 50 "новогодних" коммунальных машин. Их кузова оформлены в виде саней Деда Мороза и коробки с новогодним подарком. "Спасибо огромное, что в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок: хорошо украсили свою технику, - поблагодарил мэр транспортников. - И хорошо, что к этой традиции присоединился коммунальный транспорт. Это будет хорошей такой ноткой, настроением перед Новым годом".

Отметив, что транспортники мужественно справлялись с проблемами, которые принес 2020 год, мэр сказал: "Работа общественного транспорта ни разу не останавливалась. Ни в один период не было, чтобы мы закрывали метро или снижали количество автобусов. Все идет по расписанию. Более того, мы продолжаем открывать и новые маршруты, новые линии метро. В этом году закупили около двух тысяч единиц новой подвижной техники: электробусов, трамваев, вагонов метро".

В частности, в городе появилось порядка 1 000 новых автобусов, 300 электробусов, 70 трамваев и 4 тысячи новых автомобилей такси частными таксомоторными компаниями. Всего же за последние 10 лет в столице закуплено свыше 11,5 тысячи автобусов, 528 трамваев, а также 600 электробусов. Автобусный парк столицы обновлен на 100%, трамвайный - на 73%. На линии Московского метрополитена в течение года вышли свыше 550 новых вагонов, включая самые современные модификации - "Москва-2020". С 2010 года метрополитен получил 3548 новых вагонов, и сегодня парк почти на 2/3 (63,2%) состоит из подвижного состава новых серий.

Почти полностью обновлен парк Московских центральных диаметров. Сейчас МЦД-2 обслуживают только современные поезда "Иволга", ЭП2Д и "Ласточка". На МЦД-1 обновление завершится до конца этого года. Высокие темпы обновления парка общественного транспорта Москвы сохранятся и в новом 2021 году: планируется закупить еще 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, 870 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам и 824 автобуса для обновления парка частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам.

Массовых народных гуляний в этом году не будет, тем не менее, транспортники ожидают значительного роста числа пассажиров в новогоднюю ночь. Чтобы максимально обеспечить их безопасность, работа московского транспорта будет продлена, а выпуск подвижного состава и такси будет увеличен (+40-50%).

Пятый год подряд, всю ночь без перерыва с 31 декабря на 1 января будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет работать на 174 маршрутах: на 74 маршрутах всю ночь, работа еще 100 маршрутов продлена до 03:30.

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Для тех, кто встретит Новый год в метро, в вагонах поездов на 15 тыс. экранов будет транслироваться поздравление президента России Владимира Путина.

В Рождественскую ночь работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:00 ночи, метро и МЦК - до 02:00, чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений.

На все время новогодних каникул - с 1 по 9 января - уличные парковки будут бесплатны. 10 января парковки будут работать по графику воскресенья - оплачиваются только парковки в местах наибольшего притяжения для регулирования траффика.

Будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. На 20% будет увеличена штатная численность дежурных смен служб безопасности. Будут также привлекаться полицейские кинологи со служебными собаками.

Транспортники украсили город, как и в прошлом году, своими "транспортными" елками: рядом со станцией МЦК Лужники и у Северного речного вокзала, а также возле зданий ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, Московского театра Олега Табакова и Третьяковской галереи. Новым же стало украшение остановок общественного транспорта репродукциями работ известных художников. Это совместный проект департамента транспорта Москвы с Третьяковкой. Украсив еще и почти 1000 городских автобусов, они организовали возле елки на Киевском вокзале выставку 14 картин из коллекции галереи - пейзажей Москвы и Подмосковья. Кроме того, у елок на Киевском и Северном речном вокзалах и у Третьяковской галереи работает новогодняя почта Деда Мороза. Отправить письмо Деду Морозу или открытку своим родственникам также можно на стойках "Живое общение" в Московском метрополитене.

Для пассажиров подготовлено множество других подарков и сюрпризов: праздничные фотозоны в метро, музыкальные поздравления артистов, подарочные карты "Тройка", онлайн-концерты, конкурсы, сувениры и даже новогодние свитера и пледы.

Центральной же "станцией" празднования станет Северный речной вокзал, где Дед Мороз открыл свою резиденцию. Начиная с 25 декабря по вечерам на фоне исторического здания вокзала здесь можно наблюдать красочное лазерное шоу.