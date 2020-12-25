Турция запретила въезд без справки об отсутствии коронавируса

Минздрав Турции объявил, что у всех, прилетающих в страну из-за рубежа самолетами начиная с 28 декабря, должна быть справка об отсутствии коронавируса, выданная не более чем за 72 часа до прибытия. Об этом сообщает 25 декабря турецкое издание Hurriyet.

Как пояснил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, с 30 декабря такой же тест будут требовать от тех, кто въезжает в страну сухопутным или морским путем. Новое правило будет действовать до 1 марта 2021 года.

Турецкая сторона объясняет такой шаг распространением в мире нового штамма коронавируса в Великобритании, Дании и ЮАР. Для людей, которые за последние 10 дней побывали в одной из этих стран, Турция будет требовать не только отрицательный результат теста на COVID-19 - им также придется провести семь дней в изоляции, после чего сдать повторный тест.

Между тем, по данным туроператоров, Турция стала одним из самых популярных направлений среди российских туристов на Новый год.

С вечера 31 декабря и до утра 4 января по всей Турции действует комендантский час. Местным жителям запрещено выходить на улицу, кроме как в случае экстренной необходимости. Правда, на туристов это требование не распространяется.