Вирусолог сравнил иммунный ответ организма после COVID-19 и вакцинации

Вирусолог Александр Бутенко рассказал в эфире радио Sputnik, в каком случае иммунитет сильнее - после перенесенной болезни или в результате вакцинирования. По словам специалиста, антитела выделяются и в том и в другом случае, механизм одинаковый. Бутенко напомнил, что иммунитет формируется даже, если человек переболел COVID-19 в легкой форме.

Важно другое: прививки помогут сократить количество людей, которые восприимчивы к инфекции. То есть тех, кто может послужить "горючим материалом" для распространения заболевания, станет на порядок меньше.

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подчеркивают, что после введения в организм препарата "Спутник V" уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем.