Белорусские пловцы показали высокие результаты на Кубке Сальникова

Несмотря на то, что традиционный международный турнир по плаванию на Кубок Сальникова прошел в эти декабрьские дни в городе на Неве без привычных аплодисментов и азартной поддержки зрителей, динамика состязания подтвердила готовность мастеров водной глади к новым победам.

Наиболее мощной, констатируют спортивные обозреватели, оказалась белорусская команда во главе с рекордсменом мира Ильей Шимановичем, который по итогам турнира выиграл Гран-при соревнований. Он набрал максимальное количество очков на дистанции в сто метров брассом, преодолев их за 56,04 сек. а второе золото минчанин выиграл в плавании брассом на дистанции вдвое короче - 25,67 сек, информирует БЕЛТА.

Третье золото в копилку белорусской сборной добавил Григорий Пекарский, обновивший национальный рекорд на 50 метров баттерфляем - 22,37 сек.

Не было равных, судя по итогам соревнований, у белорусских спортсменов и в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров. Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская показали итоговый результат - 1 мин. 38,83 сек.

Чествуют в Минске и серебряного призера соревнований в Санкт- Петербурге Виктора Стаселовича. Его результат в стартах на 50 метров на спине - 23,45 секунды. Кстати, серебряная медаль досталась и Алине Змушко. Дистанцию в 50 метров брассом она преодолела за 30,26 сек.

А в общем зачете партнеры по Союзному государству записали в призовую копилку шесть наград, подтвердили в субботу в федерации плавания РБ.