МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу

В МИД России пошутили в ответ на письмо, которое посол США в Москве Джон Салливан написал Санта-Клаусу, сообщает РИА Новости.

Письмо было размещено на сайте диппредставительства. Посол уверяет волшебника, что весь год хорошо себя вел, в том числе "носил маску и сохранял дистанцию". В качестве подарка дипломат попросил новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки. Салливан, ставший в декабре 2019 года послом США в РФ, с детства увлекается хоккеем. А любимым игроком называет Александра Овечкина.

В субботу МИД РФ прокомментировал обращение Салливана.

"Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок. Вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет", - говорится в сообщении в Twitter.

Двадцатого ноября Джону Салливану исполнился 61 год.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что "Спутник V" одобрен для вакцинации людей старше 60 лет. Для этой возрастной группы препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов.