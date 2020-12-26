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26.12.2020 14:10
Рубрика: Общество

Песков: Путин сам сообщит, когда привьется от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделает соответствующее заявление, когда ему поставят вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Он сообщит сам", - ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что пока не вакцинировался от коронавируса, поскольку препарат еще не был рекомендован для лиц его возраста. При этом он заявил, что обязательно поставит вакцину, когда это станет возможным.

В субботу, 26 декабря, Минздрав РФ разрешил участие в вакцинации "Спутником V" гражданам старше 60 лет.

Общество Здоровье Президент Вакцинация от коронавируса

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