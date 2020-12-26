Сколько человек вмещает салон УАЗа

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях рассказал историю разработки автомобиля, приспособленного для переброски отделения из 10 человек с полным снаряжением, включая водителя и командира. Такой заказ поступил от Минобороны в 1989 году.

Причем кардинально новую конструкцию создавать не требовалось - предполагалось, что для этой цели сгодится и имеющаяся линейка автомобилей. В итоге УАЗ решил протестировал все три модели (УАЗ-3151, грузовой "Головастик" с индексом 3303 и "Буханку" - 3741) и остановиться на той, что лучше других "перенесёт" трансформации.

В ноябре того же года изготовили образец на базе УАЗ-3151. Легковой внедорожник модернизировали наименьшими усилиями: удлинили задний свес кузова на 200 мм, ровно на ту же длину нарастили раму и снабдили её дополнительной поперечиной.

Это позволило установить в салоне три скамейки для восьмерых бойцов в форме буквы "П": две 3-местные крепились вдоль боковин кузова, а еще одна откидная 2-местная - напротив задних дверей, сразу за спинками сидений водителя и командира. Сидевшие на ней бойцы размещались лицом к дверям.

А каким изменениям подверглись грузовые модели - компания обещала рассказать в следующий раз.

Ранее "РГ" рассказывала о том, УАЗы начали продавать в США, но под другим брендом.