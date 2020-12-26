В театре рассказали о состоянии Ирины Муравьевой после коронавируса

Народная артистка России Ирина Вадимовна Муравьева, звезда фильмов "Самая обаятельная и привлекательная" и "Москва слезам не верит", победила коронавирусную инфекцию.

О том, что актрисе нездоровится, стало известно в начале недели. Сейчас она себя чувствует уже хорошо.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра, где служит Ирина Вадимовна, Тамару Михайлову.

"У нее все хорошо, она прекрасно себя чувствует, восстанавливается", - заверяет директор. По словам Михайловой, у артистки отрицательный тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что COVID победил актер Сергей Маковецкий.