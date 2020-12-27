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27.12.2020 13:36
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Валюта

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал":

- Российская валюта может укрепиться в район 73 рублей за доллар на последней неделе года. При нефти выше 50 долларов за баррель фундаментально российская валюта должна быть ниже 70 рублей за доллар, если бы не геополитический дисконт.

Фото: iStock
До лета 2021 года рубль способен отыграть у доллара весомую сумму

К позитиву конца года можно отнести достижение договоренности между ЕС и Великобританией по "брекзиту" и одобрение новых стимулирующих мер в США. Пандемия коронавируса смягчается во многих европейских странах, кроме того, начата вакцинация населения. Экономика большинства азиатских стран чувствует себя уверенно, частично нивелируя макропроблемы в мире в целом.

Также рост рубля к концу года может быть связан с ожиданиями притока спекулятивного финансового капитала в активы развивающихся стран в 2021 году. Конечно, возможны и "черные лебеди", но в целом рынки ждут более стабильного и оптимистичного года.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Ситуация на рынке нефти стабилизировалась после недавнего всплеска негатива, связанного с новым штаммом коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Инвесторы вновь смотрят оптимистично на краткосрочные перспективы нефтяного рынка, особенно на фоне прерывания долларом тренда на укрепление. Еще одним важным фактором является отраслевая статистика из США, где запасы сокращаются довольно заметно, а уровень добычи не растет. Для рынка и цен это однозначно позитивный сигнал.

Более долгосрочным фактором является глобальная статистика по грузоперевозкам, которые активно растут, сигнализируя о продолжении восстановительного тренда в мировой экономике. В свою очередь, это формирует благоприятные для котировок ожидания увеличения спроса. Таким образом, у рынка есть все шансы завершить текущий год в диапазоне 52-53 доллара за баррель.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал:

- Мы не ждем существенных движений на российском рынке акций на следующей неделе, скорее всего индекс Мосбиржи закроет год на текущих уровнях.

Почти все западные рынки закрыты на рождественские праздники, ликвидность в большинстве инструментов минимальная. Не исключаем точечную активность в историях, которые получили начало на этой неделе - к примеру, в акциях "Газпрома", на которые вновь бросили тень санкции США по отношению к "Северному потоку - 2".

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Валютный рынок Цена на нефть Курс рубля

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