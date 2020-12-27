Преодоление - главное слово и символ прошедшего в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию. Несмотря на травмы и последствия перенесенного коронавируса, спортсмены выходили на лед, боролись с соперниками и, что, наверное, гораздо важнее - с собой и побеждали.

Анна Щербакова была так рада, что не послушалась тренеров и родителей и не снялась с турнира. Фото: РИА Новости

Кто-то может сказать, что это и есть суть спорта. Вроде бы не поспоришь. Как раз в такие моменты и формируется характер чемпиона. Уже один подобный сюжет может "сделать" турнир и для зрителей, и для журналистов. В Челябинске же таких историй было очень много. Мы увидели столько личных переживаний, искренних эмоций, настоящих отношений в команде между тренерами и фигуристами. Такое не забывается. Вот зал, пусть и заполненный только на 35 процентов ради мер предосторожности, встает, чтобы поприветствовать Александру Степанову и Ивана Букина. Из-за череды травм и настигшего вируса танцевальный дуэт 11 (!) месяцев не принимал участия в официальных стартах. На льду не было их основных конкурентов Виктории Синициной - Никиты Кацалапова, которые еще восстанавливаются после болезни, но первый в карьере титул чемпионов России Саша и Ваня взяли абсолютно заслуженно.

Все победители чемпионата России включены в состав сборной на чемпионат мира, который должен пройти в Стокгольме в марте 2021 года

Одиночник Михаил Коляда на ЧР тоже заставил говорить о своем возвращении. Уже без доли сомнения. После проблем в прошлом сезоне и долгого лечения синусита Коляда перешел тренироваться к Алексею Мишину. Профессор помог Михаилу завоевать третий титул чемпиона страны.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые, казалось, сдают свои позиции самой титулованной пары и уступают лидерство в сборной действующим чемпионам Европы Александре Бойковой - Дмитрию Козловскому, вырвали у них "золото" после драматичной произвольной программы, когда падение Тарасовой с выброса могло стоить медали. Наставник пары, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, подскочил с места после объявления оценок, ведь для него это тоже была важная тренерская победа.

Но, пожалуй, самой неожиданной и трогательной реакцией были слезы обычно сдержанной, невозмутимой, иногда ироничной Этери Тутберидзе после проката теперь уже трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой. Аня недавно перенесла пневмонию. После короткой программы она буквально упала в объятия тренера, пытаясь отдышаться. До последнего момента тренерский штаб и родители уговаривали спортсменку сняться с турнира. Но 16-летняя Щербакова, эта тоненькая хрупкая девочка, пошла до конца. Ее произвольная программа не была вымученной, исполненной из последних сил. Там была легкость и одновременно сила, ведь Щербакова чисто сделала два четверных прыжка - сложнейший лутц и флип Все, кто в тот вечер попали на пьедестал, выдали свои лучшие прокаты в сезоне. Камила Валиева, для которой это первый взрослый ЧР, показала два четверных тулупа. "Королева четверных" Александра Трусова наконец откатала программу без падений, потому что ограничилась только двумя квадами. Хотя сейчас подсчет четверных и выходит на первое место, во время этих прокатов не было желания отвлекаться на разбор отдельных элементов. Хотелось наслаждаться фигурным катанием.

Такое чувство было не только у простых зрителей, но и у профессионалов. Например, у серебряной медалистки чемпионата мира 2012 года Алены Леоновой, которая поделилась своими впечатлениями с корреспондентом "РГ".

Алена Леонова: Я была счастлива, что смотрела соревнования не по телевизору, а сидя там, на трибунах. Не верилось, что все это происходит наяву, а не во сне. Атмосфера космическая, огненная, не передать словами. От Щербаковой, Валиевой, Трусовой невозможно было оторвать глаз. Хотелось все время вставать и аплодировать, собственно, чем все зрители и занимались. Аня же еще мировой рекорд Трусовой в произвольной программе превзошла на 17 баллов. Понимаю, что на национальных стартах рекорды не учитываются. Но будь это международный турнир, думаю, она бы получила меньше всего на пару баллов.

Учитывая ситуацию Щербаковой, она шла на риск. Как спортсмены принимают такие решения?

Алена Леонова: У меня у самой был момент, когда я выступала с температурой. Мне было очень плохо. Но я понимала, что я должна, просто обязана выйти на лед. Это был значимый старт. К тому же в таком случае ты начинаешь отвлекаться на свое самочувствие, и волнение сразу уходит, ты не зацикливаешься на элементах, что может помешать, а выдаешь такие нереально крутые прокаты, какой был у Ани. Не знаю, когда такое повторится?!

И это не только риторический вопрос. Январский чемпионат Европы уже отменили...

Алена Леонова: В феврале точно будет финал Кубка России. Сможем еще раз насладиться катанием спортсменов.

Другие чемпионки

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова порадовала поклонников новым показательным номером. Она исполнила его в рамках шоу "Ледниковый период", ведущей которого была вместе с Алексеем Ягудиным. Программу для Алины впервые поставил продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух. Хотя раньше он работал и с другими фигуристками группы Этери Тутберидзе - Юлией Липницкой и Евгенией Медведевой.

Если Загитова объявила о перерыве в карьере в декабре прошлого года и пробует себя в новых амплуа, то серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира Женя Медведева пытается вернуться к соревнованиям. Женя выступила под песню Анны Герман "Эхо любви" на показательных выступлениях чемпионата России в Челябинске.

В самом турнире Медведева участия не принимала. На лед Евгения не выходила с сентябрьских контрольных прокатов сборной, когда стало известно о ее возвращении к Тутберидзе. Сначала у спортсменки обострилась старая и серьезная травма спины, а потом она перенесла коронавирус в тяжелой форме с поражением легких.

Тем не менее Медведеву пригласили в Челябинск на показательные выступления. Накануне фигуристка признавалась, что восстановление формы после всех проблем со здоровьем идет сложно, так как она долго не тренировалась и потеряла мышечный тонус.

- Постараюсь хотя бы один прыжок поднять. Ножки еще совсем слабенькие, но мы работаем над этим. Может быть, что-то новое подготовим, - сказала Медведева в интервью Первому каналу. - Это моя мотивация, чтобы вытащить себя из довольно тяжелой болезни.

Стимул сработал. Показательный номер Медведева откатала чисто, исполнив тройной сальхов.