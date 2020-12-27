Медведева прыгнула тройной сальхов в показательном номере на ЧР

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила под песню Анны Герман "Эхо любви" на показательных выступлениях чемпионата России в Челябинске.

В самих соревнованиях Медведева участия не принимала. На лед Евгения не выходила с сентябрьских контрольных прокатов сборной, когда стало известно о ее возвращении в группу Этери Тутберидзе. Сначала у спортсменки обострилась старая и серьезная травма спины, а потом она перенесла коронавирус в тяжелой форме с поражением легких.

Тем не менее Медведеву пригласили в Челябинск на показательные выступления. Накануне фигуристка признавалась, что восстановление формы после болезни идет сложно, так как она потеряла мышечный тонус, "ножки совсем слабенькие". Однако свой показательный номер она откатала чисто, исполнив тройной сальхов.

Напомним, что чемпионат России в третий раз подряд выиграла Анна Щербакова, сделавшая в произвольной программе два "квада" - лутц и флип. Спортсменка также переболела пневмонией.