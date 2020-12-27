Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем. Такой указ он подписал для представителей органов власти и госслужащих. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Таким образом, он поддержал предложение президента России Владимира Путина о назначении 31 декабря выходным днем по всей стране. Кадыров также рекомендовал частному бизнесу последовать данному примеру по возможности. При этом работники оперативного штаба и экстренных служб будут на службе.

Напомним, на заседании Госсовета и Совета по национальным проектам 23 декабря Путин рекомендовал всем регионам России объявить последний день этого года выходным. Ранее с такой инициативой выступили депутаты "Единой России". Ряд регионов РФ уже объявил этот день нерабочим для государственных и муниципальных служащих.