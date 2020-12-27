В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента южноамериканской республики по итогам встречи главы государства Альберто Фернандеса с губернаторами в формате видеоконференции.

"К 28 декабря дозы вакцины "Спутник V" будут доставлены во все провинции Аргентины. Мы хотим, чтобы к осени у нас была вакцинирована большая часть людей из групп риска", - цитирует ТАСС президента Аргентины.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку десяти миллионов доз препарата "Спутник V". Представители аргентинской стороны проинспектировали производственные площадки по выпуску вакцины, которые будут ее поставлять в Аргентину. Производить вакцину для этих поставок будут в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. 23 декабря представители РФПИ сообщили, что Аргентина зарегистрировала вакцину от коронавируса нового типа "Спутник V" на основе данных российских клинических исследований.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" - разработка ученых в Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат обладает уникальным набором параметров, что делает ее одной из наиболее конкурентоспособных вакцин в мире. Ранее сообщалось о том, что в ходе клинических испытаний и после введения вакцины "Спутник V" в оборот медики не зафиксировали каких-либо тяжелых аллергических реакций на препарат.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, диагноз коронавирус в Аргентине подтвержден у более чем полутора миллионов человек (1 578 267).