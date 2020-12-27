Новости

Путин поблагодарил сотрудников МЧС за результативную работу в 2020 году 03:20
В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V" 02:55
В Чехии резко ужесточили ограничения из-за коронавируса 02:30
В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса 02:10
Аномально теплая новогодняя ночь ждет жителей центра европейской России 01:50
Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать новогоднюю елку 00:42
Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID 00:04
В Помпеях обнаружили "лавку уличной еды" с остатками продуктов 26.12.2020
Трамп дал негативную оценку карантину против коронавируса 26.12.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 26.12.2020
В США полиция установила личность взрывника из Нэшвилла 26.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от COVID почти 23,5 тысячи военнослужащих 26.12.2020
Лавров раскритиковал запрет на посещение спортивных состязаний 26.12.2020
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде" 26.12.2020
Московский зоопарк объявил о новогодней акции 26.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 миллионов 26.12.2020
Москвичей призвали заранее планировать поездки в центр города 26.12.2020
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса 26.12.2020
Трусова призналась, что выступала на ЧР с травмой 26.12.2020
Из-за непогоды самолет Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром 26.12.2020
Этери Тутберидзе не смогла сдержать слез после победы Щербаковой 26.12.2020
Белорусские пловцы показали высокие результаты на Кубке Сальникова 26.12.2020
Глава правительства Крыма заболел коронавирусом 26.12.2020
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом" 26.12.2020
Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной программе на ЧР 26.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 02:55
Рубрика: В мире

В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента южноамериканской республики по итогам встречи главы государства Альберто Фернандеса с губернаторами в формате видеоконференции.

Фото: Александр Корольков/РГ
"Спутник V" показал эффективность более 90% у людей старше 60 лет

"К 28 декабря дозы вакцины "Спутник V" будут доставлены во все провинции Аргентины. Мы хотим, чтобы к осени у нас была вакцинирована большая часть людей из групп риска", - цитирует ТАСС президента Аргентины.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку десяти миллионов доз препарата "Спутник V". Представители аргентинской стороны проинспектировали производственные площадки по выпуску вакцины, которые будут ее поставлять в Аргентину. Производить вакцину для этих поставок будут в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. 23 декабря представители РФПИ сообщили, что Аргентина зарегистрировала вакцину от коронавируса нового типа "Спутник V" на основе данных российских клинических исследований.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" - разработка ученых в Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат обладает уникальным набором параметров, что делает ее одной из наиболее конкурентоспособных вакцин в мире. Ранее сообщалось о том, что в ходе клинических испытаний и после введения вакцины "Спутник V" в оборот медики не зафиксировали каких-либо тяжелых аллергических реакций на препарат.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, диагноз коронавирус в Аргентине подтвержден у более чем полутора миллионов человек (1 578 267).

В мире Южная Америка Аргентина Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V"
МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня"
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек