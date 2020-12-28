Аппетитная история салата, без которого в России немыслим новогодний стол

Как его только ни называют - "Русский", "Картофельный", "Столичный"... И у каждой хозяйки свой рецепт: с колбасой или курицей, с солеными огурцами или свежими, нарезать крупно или мелко. Но как бы ни разнились рецепты, итог всегда один - любимый, наивкуснейший, легендарный "Оливье", без которого не обходится ни один новогодний стол в России.

Тайны Николая-Люсьена

О Люсьене Оливье (1837-1883) известно немного. Родился будущий ресторатор в Москве, но это не точно. Звали его вовсе не Люсьен, а Николай. Дом, где он жил, снесен, а где работал - сгорел. Растиражированная в интернете фотография, на которой якобы запечатлен Оливье, - фейк. Пожалуй, доподлинно известно только, что французский подданный Николай Оливье в 1868 году управлял гостиницей "Ермитажъ" в доме Пегова на Трубной площади.

Спустя 10 лет "Ермитажъ" стал "Эрмитажем", а Николай - Люсьеном.

Зато сохранилась могила на Введенском кладбище. Она была случайно обнаружена и восстановлена в 2008 году. К могиле Оливье ведет указатель, коих на Введенском совсем немного. Так что найти ее легко. Черный благородный камень, лаконичная надпись на памятнике: "от друзей и знакомых" и всегда свежие цветы. Место упокоения Люсьена Оливье стало местом паломничества поваров и гурманов со всей Москвы.

Попросила у мэтра кулинарного вдохновения и я...

Москва. Ресторан "Эрмитаж".

Нравы "Эрмитажа"

Точную дату появления ресторана при гостинице "Эрмитаж" определить сложно. Здание было построено в 1864-м и перестроено в 1868 году. Как утверждал Владимир Гиляровский, "считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им "салатом Оливье", без которого обед не в обед и тайну которого не открывал... Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где кроме общих зал и кабинетов был белый колонный зал...". Эрмитажем заправляли три француза: директор Люсьен Оливье, второй директор - Мариус, а кухней заведовал именитый парижский повар Дюге.

В статье из цикла "Письма о Москве" писатель Петр Боборыкин вспоминает: "Целый батальон поваров и поварят, до шестидесяти человек... находится под командой француза с благородной физиономией, употребляя определение Гоголя. Этот француз получает жалование, равное содержанию председателя окружного суда... "Эрмитаж" делает до двух тысяч рублей в день оборота, что составляет бюджет богатого города".

Москва. Ресторан "Эрмитаж".

Нравы в "Эрмитаже" царили французские и угощение было соответственное. В меню - тонкие деликатесы и лучшие вина из-за границы. Публика разная: от купцов и помещиков до университетских преподавателей и дворян. Можно было лицезреть в заведении писателя Льва Толстого, композиторов Танеева и Римского-Корсакова. Здесь отмечал свою свадьбу Чайковский, чествовали вернувшегося из-за границы Тургенева. Здесь обедал Достоевский. Дела шли в гору. Ресторан москвичи называли не иначе как "Оливье".

После смерти Оливье владельцем ресторана стало "Товарищество Оливье", состав которого постоянно менялся. А сам "Эрмитаж" продолжал блистать роскошью, по-купечески шикарной. Были достроены стеклянная галерея и летний сад с отдельным входом. Зернистую икру в серебряных ведрах и аршинных стерлядей на уху приносили прямо в отдельные кабинеты.

В революцию 1917 года ресторан закрылся, в годы НЭПа вновь вернулся на Трубную, а потом, вплоть до 1941 года, в здании квартировал "Дом крестьянина".

Кадр из кинофильма "Карнавальная ночь".

Авторские ингредиенты...

Состав современного "Оливье" прост: картошка, морковка, зеленый горошек, огурцы, лук, мясо и майонез. Но так было не всегда. Фирменная холодная закуска задумывалась как изысканное и утонченное блюдо для ценителей французской кухни. Именно такой смысл вкладывал в свое кулинарное детище Люсьен Оливье, в конце XIX века придумав салат на все времена и обессмертив свое имя.

Надо уточнить, что автор придумал, конечно, не "Оливье", а "Майонез из дичи". ("Майонезом" называли самостоятельное блюдо из мяса, рыбы, птицы или дичи). И его кулинарный шедевр выглядел так: филе рябчиков и куропаток выкладывали на блюдо вперемежку с ланспиком (кубиками желе из бульона). Рядом аккуратно раскладывали вареные раковые шейки, политые соусом провансаль. В центре возвышалась гора картофеля с маринованными корнишонами, украшенная рубленными яйцами, которые не предназначались в пищу, а были элементами декора. По легенде гость, заказавший блюдо впервые, смешал все вместе и остался очень доволен результатом.

После этого Оливье уже сам презентовал свое блюдо в виде салата.

Дотошный ресторатор продолжал вносить в него коррективы, рецепт все время видоизменялся, поэтому до сих пор ведутся споры о том, каким именно был оригинальный.

Отведать блюдо от Оливье могли не только посетители "Эрмитажа". Вариации на тему модной закуски подавали и в московском трактире Тестова, и в петербургском ресторане "Медведь". У писателя-сатирика Аркадия Аверченко в книге "Осколки разбитого вдребезги" находим: "А помните "Медведя"?... буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, салат оливье".

Могила Люсьена Оливье на московском Введенском кладбище.

... и интерпретации легенды

В 5-м номере журнала "Наша пища" за 1894 год был напечатан рецепт салата, как утверждал его автор, максимально близкий к оригинальному, потому что он сам "не раз наслаждался этой закуской" во время Всероссийской выставки 1882 года, еще при жизни самого Оливье. Редактором-издателем журнала был Михаил Игнатьев. Позднее этот же рецепт появляется в книге "Практические основы кулинарного искусства" его жены, преподавателя пищеведения Пелагеи Александровой-Игнатьевой. К списку ингредиентов добавились трюфели.

В кулинарной книге "Полный подарок молодым хозяйкам" за авторством некоего Мороховцева к рецепту добавилась черная паюсная икра. Но это не авторитетный источник. "Полный подарок..." - книга из разряда паразитирующих на успехе изданий "Подарка молодым хозяйкам..." Елены Молоховец. Кстати, у самой Елены Молоховец в книге есть приближенный к аутентичному рецепт "Майонеза из дичи".

Рецепт салата появлялся и в изданиях, выпущенных при Советской власти. Но на состав его очень повлиял продовольственный дефицит. После событий 1917 года многие продукты стали недоступной роскошью. И повара "новой эпохи" в ажиотаже принялись сочинять альтернативные рецепты знаменитого салата. Раковые шейки стали морковкой. Каперсы - зеленым горошком. Соя-кабуль - репчатым луком.

Катерина Митькина в книге "Салат "Оливье" во все времена, или Три рассказа о салате "Оливье" вспоминает: "Шел 1946-й, первый послевоенный год. Продукты еще получали по карточкам, но уже появился рынок. Девятиклассники собрались встречать Новый год своей компанией... Вот тут я увидела, как делала "Оливье" мама хозяйки дома. В эмалированной миске выразительных размеров уже лежали резаные соленые огурцы, репчатый лук. Их полили уксусом, посыпали перцем и сахаром. Туда же добавили вареную картошку и заправили...сметаной. Выложили на блюдо горкой и посыпали сверху мелко рубленной вареной морковкой. Видимо, этот скромный "Оливье" был главным украшением праздничного стола... Какие уж тут рябчики и куропатки?!"

Шеф-повар ресторана гостиницы "Москва" Григорий Павлович Ермилин наносит последние штрихи в созданный им знаменитый салат "Столичный". Фото: В. Минкевич / РИА Новости

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ РОДИНЫ

ОЛИВЬЕ "31 ДЕКАБРЯ"

С трюфелями

С рябчиком

Советский

Салат из дичи

С ТРЮФЕЛЯМИ

Из книги "Практические основы кулинарного искусства"

Ингредиенты: рябчики - 3 шт. , картофель - 5 шт., огурцы - 5 шт., салат - 2 кочешка, провансаль - 300 г, раковые шейки - 15 шт., оливки, корнишоны - по 50 г, трюфели - 3 шт.

Рецепт: Опалить, выпотрошить, заправить и изжарить рябчиков, остудить и снять всю мякоть с костей. Филе нарезать кубиками, а остальную мякоть порубить. Из костей дичи сварить бульон, из которого потом приготовить ланспик. Картофель сварить в кожице, потом очистить и мелко порезать. Свежие огурцы очистить от кожицы и нарезать мелкими кружками. Трюфели нарезать кружками. Сварить раков и взять от них шейки. Приготовить густой соус провансаль. Прибавить в него для остроты сои Кабуль и немного густых сливок. Крупные оливки очистить от косточек. Когда все будет заготовлено, взять стеклянную вазу и начать укладывать все рядами. Сначала положить на дно обрезки дичи и картофеля, слегка заправив их провансалем. Затем сверху положить ряд дичи, потом часть картофеля, огурцов, часть трюфелей, оливок и раковых шеек, все это полить частью соуса, чтобы было сочнее, сверху положить опять ряд дичи. Часть раковых шеек и трюфелей надо оставить для украшения сверху. Когда все продукты будут уложены в вазу в виде горки, то сверху покрыть провансалем, чтобы продуктов не было видно. В середину вазы букетом поставить какой-либо салат, а кругом расположить раковые шейки, клешни от вареных раков и трюфели. Застывший ланспик порубить, выложить в корнет, сделать сверху тонкую сетку и все застудить.

С РЯБЧИКОМ

Из журнала "Наша пища"

Ингредиенты: рябчик - 1 шт ., картофель - 2 шт., огурцы - 2 шт., каперсы, оливки - 50 г, раковые шейки, салат латук и рубленый ланспик для украшения.

Рецепт: Изжарить рябчика, остудить, нарезать небольшими ломтиками. Сварить картофель, нарезать его ломтиками, добавить порезанные ломтиками свежие огурцы, каперсы и оливки. Все перемешать и залить соусом: в обыкновенный холодный соус провансаль добавить сою "Кабуль" до темноватого цвета и пикантного вкуса. Замаскировать сверху раковыми шейками, листочками салата латук и рубленым ланспиком. Зимой свежие огурцы можно заменить корнишонами или бораго (огуречной травой).

СОВЕТСКИЙ

Из ресторана "Москва"

Ингредиенты: картофель - 6 шт., репчатый лук - 2 головки, морковь - 3 шт., маринованные огурцы - 2 шт., яблоко - 1 шт., вареное мясо птицы - 200 г , зеленый горошек - 1 стак., вареные яйца - 3 шт., оливковый майонез - 1/2 стак., соль, перец - по вкусу.

Рецепт: Овощи взять свежие, средней величины. Все ингредиенты нарезать мелко на равные кусочки. Картофель и морковь отварить, очистить от кожуры и нарезать. Все смешать и заправить майонезом, сверху украсить петрушкой и дольками яблок.

САЛАТ ИЗ ДИЧИ

Из "Книги о вкусной и здоровой пище"

Ингредиенты: рябчик (вареный или жареный) - 1 шт. , вареный картофель - 300 г, корнишоны или пикули - 75 г, зеленый салат - 75 г, яйцо - 2 шт., соус майонез - 1/2 стак., соя-кабуль - 1/2 ст. л., уксус - 1 ст. л., сахарная пудра - 1/4 ч. л., соль по вкусу.

Рецепт: Нарезать филе рябчика, картофель, корнишоны, половину сваренного вкрутую яйца тонкими ломтиками, а листы салата на 3-4 части. Сложить в миску, посолить и смешать с соусом майонез, прибавить сою-кабуль, уксус или лимонный сок. Заправленный салат уложить горкой в салатник. В центре горки поместить листы салата, а вокруг, по овалу, украсить яйцами, нарезанными на четвертинки, кружочками свежего огурца и кусочками пикулей. Украшать салат можно раковыми шейками, кусочками крабов, а также кружочками помидоров. Такой салат можно приготовить из разной дичи или домашней птицы, из мяса, телятины.

"Оливье" - это больше, чем салат. Он не просто создает новогоднее настроение, он и есть новогоднее настроение. Готовьте с удовольствием, а главное - с душой. Возможно, это тот самый секретный ингредиент Люсьена Оливье.