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Четыре российских фильма вошли в топ-5 недели по сборам

Новости
    28.12.2020, 11:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сразу четыре российских кинокартины вошла в топ-5 наиболее преуспевших в отечественном прокате фильмов.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом возглавил чарт все-таки импорт - анимационная комедия-сиквел "Семейка Крудс: Новоселье". Долгожданное продолжение мультфильма 2013 года заработало за уик-энд почти 132 миллиона рублей (общая касса - более 223-х). Об этом свидетельствуют подсчеты специализированного ресурса kinobusiness.com.

Следом - фильм-катастрофа с Константином Хабенским и Иваном Янковским "Огонь" (77,4 миллиона рублей на старте) и ромком в антураже рождественского Петербурга 1899 года "Серебряные коньки" (более 255 миллионов кассы за три недели проката, из которых 41 - за минувшие выходные).

Замыкают пятерку две комедии - "Обратная связь" "Квартета И" (125,8 / 34,9 миллиона) и "Реальные пацаны против зомби" (82,1 / 18,2) - оба фильма идут в прокате по две недели.

Также обратим внимание, что звезда "Чик" Ирина Горбачева снялась и в "Огне", и в "Обратной связи", оба фильма снял Алексей Нужный.

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