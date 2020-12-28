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28.12.2020 07:21
Рубрика: Экономика

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру

Текст: Александр Проценко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести на шесть месяцев экспортные пошлины на стальную продукцию. Причина - жалобы застройщиков жилья на рост цен на стальную арматуру.

Ранее "РГ" сообщала, что Клуб инвесторов Москвы, объединяющий крупнейших московских девелоперов, пожаловался вице-премьеру Марату Хуснуллину на резкий рост цен на арматуру: с середины ноября цены выросли на 50 процентов. Возникли перебои в поставках стройматериалов, повышается себестоимость жилья. Все это может негативно повлиять на соблюдение сроков строительства и исполнение обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Вице-премьер поручил Минстрою и Минпромторгу провести анализ цен на арматуру. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее сроком на полгода. Об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский проинформировал Минпромторг.

После изменения курса валют стало выгодно везти металлолом за границу. Производителям арматуры не хватает сырья, и цены на материалы выросли, уверены в антимонопольном ведомстве. С целью стабилизации цен ФАС предложила рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию.

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